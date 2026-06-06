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Mandi News(नितेश सैनी): जिला मंडी के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत गणई में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय देवन ठाकुर पुत्र कुलदीप ठाकुर निवासी गांव सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. वह औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग (गुड़ाहरी) में अंतिम वर्ष का छात्र था.
जानकारी के अनुसार देवन ठाकुर फरवरी माह से गणई में एक निजी मकान के किराये के कमरे में अकेला रह रहा था. शुक्रवार को उसकी माता ने मकान मालिक को फोन कर बताया कि उनका बेटा फोन नहीं उठा रहा है और कमरे में जाकर उसकी कुशलक्षेम जानने का आग्रह किया.
मकान मालिक जब छात्र के कमरे तक पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद दरवाजे को धक्का देकर खोला गया, जहां देवन ठाकुर कमरे के अंदर मृत अवस्था में पड़ा मिला.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. साथ ही परिजनों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.
मौके पर औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग के डीन और अन्य कर्मचारी भी पहुंचे। छात्र की अचानक मौत से कॉलेज परिसर और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
पुलिस को कमरे से कुछ इंजेक्शन और दवाइयों से संबंधित सामग्री भी बरामद हुई है. हालांकि पुलिस ने अभी तक मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है.
देवन ठाकुर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है. बेटे की असामयिक मृत्यु से परिवार गहरे सदमे में है और पूरे गांव में शोक का माहौल है.
इस संबंध में विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले मौत के कारणों को लेकर किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. फिलहाल मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है.