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मंडी में छात्र की संदिग्ध मौत, किराये के कमरे में मिला शव; पुलिस जांच में जुटी

Mandi News: जानकारी के अनुसार देवन ठाकुर फरवरी माह से गणई में एक निजी मकान के किराये के कमरे में अकेला रह रहा था. शुक्रवार को उसकी माता ने मकान मालिक को फोन कर बताया कि उनका बेटा फोन नहीं उठा रहा है और कमरे में जाकर उसकी कुशलक्षेम जानने का आग्रह किया.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:26 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:26 PM IST
मंडी में छात्र की संदिग्ध मौत, किराये के कमरे में मिला शव; पुलिस जांच में जुटी

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 7 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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