Mandi News(नितेश सैनी): जिला मंडी के गोहर उपमंडल की ग्राम पंचायत गणई में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय देवन ठाकुर पुत्र कुलदीप ठाकुर निवासी गांव सुंगल, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. वह औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय थुनाग (गुड़ाहरी) में अंतिम वर्ष का छात्र था.