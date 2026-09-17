सुंदरनगर के चुरड़ गांव में बड़ा भूस्खलन, मलबे में दबा मकान; सड़क मार्ग पूरी तरह बंद

भूस्खलन की चपेट में आने से गांव में एक मकान पूरी तरह मलबे में दब गया. इसके अलावा पास के एक अन्य मकान में दरारें आने की सूचना है, जबकि एक तीसरा मकान भी खतरे की जद में बताया जा रहा है. राहत की बात यह रही कि जिस मकान में मलबा घुसा, उस समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मकान के नीचे खड़ी दो गाड़ियां भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.