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सुंदरनगर के चुरड़ गांव में बड़ा भूस्खलन, मलबे में दबा मकान; सड़क मार्ग पूरी तरह बंद

Mandi Landslide: सुंदरनगर के चुरड़ गांव में भारी बारिश के बाद बड़ा भूस्खलन हुआ. एक मकान और दो गाड़ियां मलबे में दब गईं, जबकि पुघ-घागणु-त्रिफालघाट सड़क बंद हो गई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:04 PM IST
सुंदरनगर के चुरड़ गांव में बड़ा भूस्खलन, मलबे में दबा मकान; सड़क मार्ग पूरी तरह बंद

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