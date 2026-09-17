सुंदरनगर के चुरड़ गांव में बड़ा भूस्खलन, मलबे में दबा मकान; सड़क मार्ग पूरी तरह बंद

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र में देर रात हुई भारी बारिश के बाद चुरड़ गांव में बड़ा भूस्खलन हो गया. पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े-बड़े पत्थर नीचे आने से पुघ-घागणु-चाय का डोहरा-त्रिफालघाट सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया. सड़क पर मलबा गिरने के कारण वाहनों की आवाजाही ठप है और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
भूस्खलन की चपेट में आने से गांव में एक मकान पूरी तरह मलबे में दब गया. इसके अलावा पास के एक अन्य मकान में दरारें आने की सूचना है, जबकि एक तीसरा मकान भी खतरे की जद में बताया जा रहा है. राहत की बात यह रही कि जिस मकान में मलबा घुसा, उस समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। मकान के नीचे खड़ी दो गाड़ियां भी मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
2 से 3 दिन लग सकता है सड़क बहाल होने में
भूस्खलन के कारण बंद हुए सड़क मार्ग को बहाल करने के लिए संबंधित विभाग की टीमें काम में जुट गई हैं. प्रारंभिक आकलन के अनुसार सड़क को यातायात के लिए खोलने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है. हालांकि, मौसम की स्थिति और दोबारा भूस्खलन होने की संभावना के चलते बहाली में अधिक समय भी लग सकता है.
प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा
घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर के विधायक राकेश जंवाल, एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी और तहसीलदार अंकित शर्मा समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से जानकारी ली.
विधायक राकेश जंवाल ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उन्हें हरसंभव सहायता का भरोसा दिया. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए.
लगातार बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, देर रात सुंदरनगर क्षेत्र में तेज बारिश हुई थी. इसके बाद पहाड़ी से अचानक मलबा खिसककर नीचे आ गया. लगातार बारिश को देखते हुए क्षेत्र में दोबारा भूस्खलन की आशंका बनी हुई है.
प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सड़क को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं. लोगों से प्रभावित क्षेत्र के आसपास अनावश्यक आवाजाही न करने और मौसम खराब रहने के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है.