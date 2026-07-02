मंडी जिला परिषद पर फिर भाजपा का कब्जा अमरू राम बने चेयरमैन और बोदी देवी वाइस चेयरमैन

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Mandi News: मंडी जिला परिषद में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व की कमान अपने हाथ में ले ली है. जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव में भाजपा समर्थित अमरू राम को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया, जबकि बोदी देवी को वाइस चेयरमैन निर्वाचित किया गया. चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा के जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
सर्वसम्मति से हुआ चुनाव
इस बार जिला परिषद चेयरमैन का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित था. खिलड़ा वार्ड से निर्वाचित अमरू राम को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया. वहीं थाची वार्ड से निर्वाचित बोदी देवी को वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई.
नवनिर्वाचित दोनों प्रतिनिधियों ने जिला परिषद सदस्यों और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सभी सदस्यों को साथ लेकर विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे.
भाजपा को मिला स्पष्ट समर्थन
मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि जिला परिषद के 36 सदस्यों में से 25 भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार जीतकर आए हैं, जबकि चार अन्य सदस्यों ने भी भाजपा को समर्थन दिया है.
उन्होंने कहा कि संगठन और कार्यकर्ताओं के संयुक्त प्रयासों से पार्टी को यह सफलता मिली है और सभी सदस्यों की सहमति से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चयन किया गया.
विकास कार्यों को मिलेगी गति
अनिल शर्मा ने कहा कि भाजपा जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम विकास योजनाओं को गति देने और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी.
नवनिर्वाचित चेयरमैन अमरू राम ने भी कहा कि वे सभी सदस्यों के सहयोग से जिले के समग्र विकास के लिए कार्य करेंगे और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देंगे.