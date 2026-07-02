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मंडी जिला परिषद पर फिर भाजपा का कब्जा अमरू राम बने चेयरमैन और बोदी देवी वाइस चेयरमैन

Zila Parishad Election: मंडी जिला परिषद में भाजपा ने एक बार फिर चेयरमैन पद पर कब्जा जमाया. अमरू राम सर्वसम्मति से चेयरमैन और बोदी देवी वाइस चेयरमैन चुनी गईं. भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने इसे संगठन की एकजुटता और विकास की जीत बताया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:05 PM IST
मंडी जिला परिषद पर फिर भाजपा का कब्जा अमरू राम बने चेयरमैन और बोदी देवी वाइस चेयरमैन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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