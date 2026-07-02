मंडी जिला परिषद पर फिर भाजपा का कब्जा अमरू राम बने चेयरमैन और बोदी देवी वाइस चेयरमैन

Mandi News: मंडी जिला परिषद में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व की कमान अपने हाथ में ले ली है. जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव में भाजपा समर्थित अमरू राम को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया, जबकि बोदी देवी को वाइस चेयरमैन निर्वाचित किया गया. चुनाव प्रक्रिया के दौरान भाजपा के जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे.