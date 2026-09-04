/मणिमहेश यात्रा ने पकड़ी रफ्तार! भोलेनाथ के दरबार उमड़े श्रद्धालु, पैदल और हेली टैक्सी से पहुंच रहे भक्त

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Chamba News: चंबा जिले में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही अब तेज हो गई है. आधिकारिक तौर पर जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा में इस बार भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. भोलेनाथ के दर्शन और पवित्र मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु अलग-अलग माध्यमों से यात्रा पर निकल रहे हैं.
कोई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर रहा है तो कई लोग हेली टैक्सी सेवा के माध्यम से मणिमहेश पहुंच रहे हैं. यात्रा शुरू होने के साथ ही चंबा में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है.
चौगान में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था
जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जिला मुख्यालय चंबा के ऐतिहासिक चौगान नंबर-1 में विश्राम की विशेष व्यवस्था की गई है. प्रशासन का प्रयास है कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और वे सुरक्षित तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सकें.
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से की सहयोग की अपील
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने मणिमहेश यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा के दौरान प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करें.
उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय चंबा में श्रद्धालुओं के ठहरने और विश्राम के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. प्रशासन की प्राथमिकता है कि मणिमहेश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम रहे.
मणिमहेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभाग व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. जैसे-जैसे राधाष्टमी नजदीक आएगी, यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना है.