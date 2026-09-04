/मणिमहेश यात्रा ने पकड़ी रफ्तार! भोलेनाथ के दरबार उमड़े श्रद्धालु, पैदल और हेली टैक्सी से पहुंच रहे भक्त

Chamba News: चंबा जिले में आयोजित होने वाली प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही अब तेज हो गई है. आधिकारिक तौर पर जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा में इस बार भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. भोलेनाथ के दर्शन और पवित्र मणिमहेश डल झील में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु अलग-अलग माध्यमों से यात्रा पर निकल रहे हैं.