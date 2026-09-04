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मणिमहेश यात्रा ने पकड़ी रफ्तार! भोलेनाथ के दरबार उमड़े श्रद्धालु, पैदल और हेली टैक्सी से पहुंच रहे भक्त

Manimahesh Yatra 2026: चंबा में मणिमहेश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की आवाजाही तेज हो गई है. जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली यात्रा में पैदल और हेली टैक्सी से भक्त पहुंच रहे हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 04, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:47 PM IST
मणिमहेश यात्रा ने पकड़ी रफ्तार! भोलेनाथ के दरबार उमड़े श्रद्धालु, पैदल और हेली टैक्सी से पहुंच रहे भक्त

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