मणिमहेश यात्रा के बीच बड़ा अपडेट! भरमौर हेलीपैड से 16 सितंबर तक उड़ानें बंद

होली हेलीपैड से जारी रहेगी सेवा

भरमौर हेलीपैड पर उड़ानें अस्थायी रूप से बंद रहने के बावजूद यात्रियों और श्रद्धालुओं को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध रहेगी. होली हेलीपैड से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेगी. श्रद्धालु और यात्री होली हेलीपैड से हेली टैक्सी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.