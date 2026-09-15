मणिमहेश यात्रा के बीच बड़ा अपडेट! भरमौर हेलीपैड से 16 सितंबर तक उड़ानें बंद

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Chamba News: श्री मणिमहेश यात्रा-2026 के तहत भद्रवाह से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने भरमौर हेलीपैड से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर सेवा में अस्थायी बदलाव किया है. भरमौर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर की उड़ानें 16 सितंबर तक स्थगित रहेंगी.
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि भद्रवाह से श्रद्धालुओं के भरमौर पहुंचने के कारण यह अस्थायी व्यवस्था लागू की गई है. प्रशासन का उद्देश्य यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना है.
उन्होंने बताया कि भद्रवाह से पहुंचे श्रद्धालुओं के श्री मणिमहेश यात्रा के लिए रवाना होने के बाद भरमौर हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवा दोबारा सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी.
होली हेलीपैड से जारी रहेगी सेवा
भरमौर हेलीपैड पर उड़ानें अस्थायी रूप से बंद रहने के बावजूद यात्रियों और श्रद्धालुओं को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध रहेगी. होली हेलीपैड से संचालित होने वाली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेगी. श्रद्धालु और यात्री होली हेलीपैड से हेली टैक्सी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
उपायुक्त ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है कि वे इस अस्थायी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं. साथ ही उन्होंने श्री मणिमहेश यात्रा को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रशासन तथा श्री मणिमहेश ट्रस्ट को सहयोग देने का आग्रह किया है.
प्रशासन के अनुसार, श्रद्धालुओं की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए किए गए इस अस्थायी बदलाव के बाद स्थिति सामान्य होने पर भरमौर हेलीपैड से भी हेली टैक्सी सेवा नियमित रूप से संचालित की जाएगी.