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मणिमहेश यात्रा के बीच बड़ा अपडेट! भरमौर हेलीपैड से 16 सितंबर तक उड़ानें बंद

Manimahesh Yatra 2026: भद्रवाह से आए श्रद्धालुओं के चलते भरमौर हेलीपैड से हेलीकॉप्टर उड़ानें 16 सितंबर तक स्थगित रहेंगी. होली हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवा जारी रहेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 01:57 PM IST
मणिमहेश यात्रा के बीच बड़ा अपडेट! भरमौर हेलीपैड से 16 सितंबर तक उड़ानें बंद

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