मणिमहेश यात्रा होगी अब आसान! कठिन रास्ते में भी मिलेगा 4G, BSNL का बड़ा कदम

Dharamshala (विपन कुमार) : विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार कठिन यात्रा मार्ग पर बेहतर संचार सुविधा मिलने की उम्मीद है. बीएसएनएल (BSNL) ने यात्रा को ध्यान में रखते हुए धनचो और हड़सर में 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर ली है. बीएसएनएल कांगड़ा-चंबा के वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्या ने बताया कि धनचो में 4G टावर की स्थापना का कार्य पूरा हो चुका है और फिलहाल इसकी टेस्टिंग चल रही है. उन्होंने बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले अगले एक-दो दिनों में धनचो का टावर ऑन-एयर कर दिया जाएगा. वहीं, हड़सर में भी 4G टावर स्थापित करने का कार्य जारी है और इसे भी जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. मौर्या के अनुसार धनछओ में स्थापित टावर से मणिमहेश की ओर करीब 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध हो सकेगा. इससे यात्रा के दौरान श्रद्धालु अपने परिजनों से संपर्क में रह सकेंगे. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल यात्रियों को मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि आपदा और आपातकालीन परिस्थितियों में संचार व्यवस्था को मजबूत करना भी है. पिछले वर्ष यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा के समय इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में सूचना पहुंचाने और राहत एवं बचाव कार्यों में संचार व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.