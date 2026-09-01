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मणिमहेश यात्रा के लिए HRTC की खास तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी स्पेशल बसें; कई जगह कंट्रोल रूम स्थापित

Manimahesh Yatra: मणिमहेश यात्रा के लिए HRTC ने खास तैयारियां की हैं. श्रद्धालुओं की मांग पर स्पेशल और अतिरिक्त बसें चलेंगी. शिमला, चंबा, भरमौर और पठानकोट में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 01, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:46 PM IST
मणिमहेश यात्रा के लिए HRTC की खास तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी स्पेशल बसें; कई जगह कंट्रोल रूम स्थापित

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