/मणिमहेश यात्रा के लिए HRTC की खास तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी स्पेशल बसें; कई जगह कंट्रोल रूम स्थापित

श्रद्धालुओं के समूह के लिए स्पेशल बस की सुविधा

एचआरटीसी ने श्रद्धालुओं के समूहों के लिए ग्रुप बुकिंग के जरिए स्पेशल बस उपलब्ध करवाने की सुविधा भी शुरू की है. यदि श्रद्धालुओं का कोई समूह एक साथ यात्रा करना चाहता है, तो वह संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क कर विशेष बस की बुकिंग करवा सकता है।