/मणिमहेश यात्रा के लिए HRTC की खास तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए चलेंगी स्पेशल बसें; कई जगह कंट्रोल रूम स्थापित

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Dharamshala News: मणिमहेश यात्रा को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने श्रद्धालुओं के सुरक्षित और सुगम आवागमन के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या और मांग के अनुसार नियमित बसों के अलावा अतिरिक्त और विशेष बस सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी.
एचआरटीसी धर्मशाला मंडल के डीएम पंकज चड्डा ने बताया कि चंबा से भरमौर समेत पठानकोट, कांगड़ा, धर्मशाला, हमीरपुर, पालमपुर, बैजनाथ और जोगिंद्र नगर के लिए नियमित बस सेवाएं संचालित होंगी. जरूरत पड़ने पर इन रूटों पर अतिरिक्त बसें भी लगाई जाएंगी.
श्रद्धालुओं के समूह के लिए स्पेशल बस की सुविधा
एचआरटीसी ने श्रद्धालुओं के समूहों के लिए ग्रुप बुकिंग के जरिए स्पेशल बस उपलब्ध करवाने की सुविधा भी शुरू की है. यदि श्रद्धालुओं का कोई समूह एक साथ यात्रा करना चाहता है, तो वह संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क कर विशेष बस की बुकिंग करवा सकता है।
यात्रा के बेहतर संचालन के लिए डीडीएम चंबा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी प्रदेश के विभिन्न एचआरटीसी डिपो के साथ समन्वय स्थापित कर श्रद्धालुओं की मांग के अनुसार बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
शिमला से पठानकोट तक कंट्रोल रूम
यात्रियों की सहायता और बस सेवाओं की निगरानी के लिए एचआरटीसी ने शिमला मुख्यालय, चंबा, भरमौर और पठानकोट में कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। इन कंट्रोल रूम के जरिए यात्रा के दौरान सामने आने वाली समस्याओं का समाधान और बस संचालन की निगरानी की जाएगी।
तकनीकी टीम और मैकेनिक भी रहेंगे तैनात
बसों के संचालन के दौरान तकनीकी दिक्कतों से निपटने के लिए विभिन्न डिपो से अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ और मैकेनिक चंबा में तैनात किए गए हैं। इससे खराबी आने की स्थिति में बसों को जल्द ठीक कर सेवा बहाल करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा बसों की व्यवस्था और सेवाओं पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड और फिक्स्ड पॉइंट चेकिंग की व्यवस्था भी की गई है।
एचआरटीसी प्रबंधन के अनुसार, यात्रा शुरू होने से लेकर अंतिम श्रद्धालु के सुरक्षित घर लौटने तक निगम की ओर से परिवहन सेवाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे।