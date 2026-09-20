/मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ संपन्न, बर्फबारी के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

मणिमहेश क्षेत्र में मौसम ने भी श्रद्धालुओं की परीक्षा ली. यात्रा के दौरान क्षेत्र में करीब दो इंच ताजा बर्फबारी हुई, जिसके चलते रात के समय तापमान माइनस तक पहुंच गया. कड़ाके की ठंड और कठिन मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई.