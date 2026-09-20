/मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ संपन्न, बर्फबारी के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

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Chamba News: विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी के पावन अवसर पर पवित्र डल झील में शाही स्नान के साथ संपन्न हो गई. इस दौरान देशभर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव और कैलाश पर्वत के दर्शन किए.
धार्मिक परंपरा के अनुसार भरमौर के संचुई गांव से पहुंचे त्रिलोचन महादेव के वंशज और शिव चेले ने डल झील को पार कर शाही स्नान की शुरुआत करवाई. इसके बाद श्रद्धालुओं ने पवित्र झील में स्नान कर भगवान भोलेनाथ से सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की.
मणिमहेश क्षेत्र में मौसम ने भी श्रद्धालुओं की परीक्षा ली. यात्रा के दौरान क्षेत्र में करीब दो इंच ताजा बर्फबारी हुई, जिसके चलते रात के समय तापमान माइनस तक पहुंच गया. कड़ाके की ठंड और कठिन मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई.
25 अगस्त से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक एक लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र डल झील में स्नान कर चुके हैं. राधाष्टमी के शाही स्नान को लेकर शुक्रवार और शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मणिमहेश पहुंचे और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया.
पिछले वर्ष भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद इस बार राधाष्टमी के शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.
शाही स्नान के साथ ही इस वर्ष की मणिमहेश यात्रा का धार्मिक चरण संपन्न हो गया. श्रद्धालुओं ने कठिन परिस्थितियों के बीच भगवान शिव के दर्शन कर पवित्र डल झील में स्नान किया और अपनी यात्रा को सफल माना.