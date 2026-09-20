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मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ संपन्न, बर्फबारी के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Manimahesh Yatra: मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ संपन्न हुई. बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डल झील में आस्था की डुबकी लगाई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 20, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 01:03 PM IST
मणिमहेश यात्रा राधाष्टमी के शाही स्नान के साथ संपन्न, बर्फबारी के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

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