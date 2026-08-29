ढमसेहड़ में भीषण अग्निकांड; नैणु राम का 12 कमरों का मकान जलकर खाक

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Mandi Fire News (नितेश सैनी) : मंडी जिला की उपतहसील थाची के अंतर्गत ढमसेहड़ गांव में शुक्रवार देर रात भीषण अग्निकांड में नैणु राम पुत्र तादू राम का 12 कमरों वाला मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया. इमारती लकड़ी से निर्मित इस विशाल मकान में आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को घर से सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला. अग्निकांड में मकान के साथ-साथ घर में रखी नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, घरेलू सामान और फर्नीचर के काम से संबंधित लाखों रुपये का सामान भी जलकर नष्ट हो गया. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार परिवार को 80 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.
रात करीब 11:45 बजे मची अफरा-तफरी
जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब पौने 12 बजे नैणु राम और उनकी पत्नी घर में मौजूद थे. इसी दौरान उन्हें कुछ असामान्य आवाजें सुनाई दीं. नैणु राम ने जब उठकर बाहर देखा तो मकान की छत की ओर से आग की तेज लपटें उठ रही थीं। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद उनकी पत्नी भी तुरंत बाहर आ गईं. दोनों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास शुरू किए. हालांकि, मकान इमारती लकड़ी से बना होने के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही समय में पूरे 12 कमरों को अपनी चपेट में ले लिया.
समय रहते बची पति-पत्नी की जान
हादसे के समय घर में मौजूद नैणु राम और उनकी पत्नी की जान गनीमत से बच गई. समय रहते आग का पता चल जाने के कारण दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए. परिवार के अन्य सदस्य उस रात रिश्तेदारी में गए हुए थे, जिसके चलते इस भीषण अग्निकांड में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ.
जीवनभर की कमाई और घर का सामान राख
अग्निकांड के बाद पीड़ित परिवार के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है. नैणु राम के अनुसार, आग में उनके घर में रखी जीवनभर की कमाई, नकदी और सोने-चांदी के आभूषण जलकर राख हो गए. रात के समय अचानक आग लगने के कारण परिवार घर से कोई सामान बाहर नहीं निकाल पाया. अब उनके पास तन पर पहने कपड़ों के अलावा लगभग कुछ भी नहीं बचा है.
फर्नीचर के कारोबार को भी भारी नुकसान
बताया जा रहा है कि नैणु राम मकान की पहली मंजिल में फर्नीचर बनाने का काम भी करते थे. आग की चपेट में उनका फर्नीचर और काम से संबंधित सामान भी आ गया. इससे करीब 30 लाख रुपये का सामान जलकर नष्ट होने का अनुमान है. ऐसे में परिवार ने न केवल अपना आशियाना खोया है, बल्कि आजीविका का प्रमुख साधन भी आग की भेंट चढ़ गया.
प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग
ग्राम पंचायत प्रधान चंद्रवती ने अग्निकांड की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार पीड़ित परिवार को 80 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए, ताकि परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिल सके. घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है और प्रशासनिक स्तर पर नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्थानीय ग्रामीणों ने भी सरकार से विशेष योजना के तहत पीड़ित परिवार के पुनर्वास तथा नया मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है. ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने समाजसेवी संस्थाओं, दानवीरों और क्षेत्र के लोगों से भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आने की अपील की है. भीषण अग्निकांड के बाद परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है और उसे तत्काल राहत एवं पुनर्वास सहायता की जरूरत है.