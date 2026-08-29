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ढमसेहड़ में भीषण अग्निकांड; नैणु राम का 12 कमरों का मकान जलकर खाक

Mandi Fire News : मंडी जिला की उपतहसील थाची के अंतर्गत ढमसेहड़ गांव में शुक्रवार देर रात भीषण अग्निकांड में नैणु राम पुत्र तादू राम का 12 कमरों वाला मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया.

Written ByRavinder Singh
Published: Aug 29, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:39 PM IST
ढमसेहड़ में भीषण अग्निकांड; नैणु राम का 12 कमरों का मकान जलकर खाक

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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