ढमसेहड़ में भीषण अग्निकांड; नैणु राम का 12 कमरों का मकान जलकर खाक

प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग

ग्राम पंचायत प्रधान चंद्रवती ने अग्निकांड की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार पीड़ित परिवार को 80 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द पर्याप्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए, ताकि परिवार को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद मिल सके. घटना की सूचना प्रशासन को दे दी गई है और प्रशासनिक स्तर पर नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्थानीय ग्रामीणों ने भी सरकार से विशेष योजना के तहत पीड़ित परिवार के पुनर्वास तथा नया मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है. ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने समाजसेवी संस्थाओं, दानवीरों और क्षेत्र के लोगों से भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आने की अपील की है. भीषण अग्निकांड के बाद परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है और उसे तत्काल राहत एवं पुनर्वास सहायता की जरूरत है.