गौशाला के तूड़ी शेड में लगी भीषण आग, 850 क्विंटल भूसा जलकर राख; लाखों का नुकसान

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के ज्वाली क्षेत्र स्थित श्रीमणिमहेश सेवादल गौशाला हार में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया. गौशाला के तूड़ी शेड में अचानक भीषण आग लगने से मवेशियों के लिए रखा करीब 850 क्विंटल भूसा जलकर राख हो गया. इस हादसे में लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार सुबह गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों ने शेड से धुआं उठता देखा. कुछ ही देर में आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे शेड को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग ज्वाली को दी गई.

फायर ब्रिगेड ने शुरू किया राहत कार्य

सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से शेड में रखा भूसा बाहर निकाला गया, ताकि आग को फैलने से रोका जा सके.

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हालांकि राहत कार्य शुरू होने तक शेड में रखा अधिकांश भूसा पूरी तरह जल चुका था.

एसडीएम ने लिया नुकसान का जायजा

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम ज्वाली नरेंद्र जरियाल भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने प्रभावित पक्ष को हरसंभव सहायता देने का भरोसा दिलाया और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

साढ़े छह लाख के नुकसान का अनुमान

गौशाला संचालक मंजीत कौंडल ने बताया कि इस आगजनी की घटना में करीब साढ़े छह लाख रुपये का नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि यह भूसा मवेशियों के चारे के लिए संग्रहित किया गया था, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुका है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं.