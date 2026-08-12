लाहौल-स्पीति के मुंची नाला में भयंकर फ़्लैश फ्लड; कृषि भूमि बही

Himachal flash flood (संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है. प्रदेश के कई इलाकों से भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इसी बीच लाहौल-स्पीति से भयंकर फ़्लैश फ्लड की तस्वीर सामने आई है. तिंनो गांव के समीप मुंची नाला में अचानक तेज बाढ़ आ गई. देखते ही देखते नाले का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है. हालांकि, खेतों में पानी घुसने से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है और नाले के दूसरी और मवेशी रात भर से फंसे रहे, जिन्हें आज सुबह ग्रामीण उफनते नाले से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं.