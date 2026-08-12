लाहौल-स्पीति के मुंची नाला में भयंकर फ़्लैश फ्लड; कृषि भूमि बही

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Himachal flash flood (संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है. प्रदेश के कई इलाकों से भूस्खलन और यातायात प्रभावित होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इसी बीच लाहौल-स्पीति से भयंकर फ़्लैश फ्लड की तस्वीर सामने आई है. तिंनो गांव के समीप मुंची नाला में अचानक तेज बाढ़ आ गई. देखते ही देखते नाले का पानी आसपास के इलाकों में फैल गया. राहत की बात यह है कि इस घटना में अभी तक किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है. हालांकि, खेतों में पानी घुसने से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है और नाले के दूसरी और मवेशी रात भर से फंसे रहे, जिन्हें आज सुबह ग्रामीण उफनते नाले से निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं.
मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर आगे भी जारी रहने का अनुमान जताया है. आज चंबा, कांगड़ा और मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 13 अगस्त को सिरमौर, सोलन, चंबा और बिलासपुर में यलो अलर्ट रहेगा. 14 अगस्त को सिरमौर में बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है. इसके अलावा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है. पिछले 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है.
बारिश और भूस्खलन के कारण पिछले तीन दिनों में राज्य में 204 सड़कें बंद हो गई हैं. इसके अलावा 45 बिजली ट्रांसफॉर्मर और 84 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। इससे कई क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से अब तक करीब 910 करोड़ रुपये की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच चुका है. सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग (PWD) को हुआ है. विभाग को करीब 686 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है. वहीं, जल शक्ति विभाग को लगभग 203 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.