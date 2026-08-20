सुलयाली स्कूल में शहीद चैन सिंह को श्रद्धांजलि. स्मारक का हुआ अनावरण!

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Nurpur (भूषण शर्मा): नूरपुर के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुलयाली में गांव नेरा के वीर सपूत शहीद चैन सिंह की स्मृति में स्मारक का अनावरण किया गया. इस अवसर पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की द्वितीय वाहिनी के जवानों ने कमांडेंट सौरभ दुबे के निर्देशन में स्मारक का खुलासा किया. कार्यक्रम में शहीद के परिवार, स्कूल के शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, ग्रामीण, छात्र-छात्राएं और कई सम्मानित लोग मौजूद रहे.
कार्यक्रम के दौरान शहीद चैन सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया. शहीद की पत्नी मंजू देवी सहित उपस्थित लोगों ने उनके साहस, देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा को नमन किया.
कार्यक्रम में शहीद चैन सिंह के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी साझा की गईं. बताया गया कि उनका जन्म 5 मई 1972 को नूरपुर के नेरा गांव में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सुलयाली स्कूल से ही की थी. देश सेवा का सपना लेकर उन्होंने 6 अप्रैल 1993 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में भर्ती होकर अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की. अपनी ईमानदार सेवा और बहादुरी के लिए उन्हें कई बार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया.
वर्ष 1998 में उन्हें उत्तराखंड के औली स्थित पर्वतारोहण एवं स्कीइंग संस्थान में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजा गया. प्रशिक्षण के दौरान माणा क्षेत्र के पास वह हिमस्खलन की चपेट में आ गए. देश सेवा करते हुए 18 अक्टूबर 1998 को उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी. उस समय उनके परिवार में माता-पिता, दो छोटे भाई और उनकी नवविवाहिता पत्नी थीं.
कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूत हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं. उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है और आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा.
इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने शहीद परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया. कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और "जय हिंद" के नारों के साथ हुआ. उपस्थित सभी लोगों ने संकल्प लिया कि शहीद चैन सिंह के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास किया जाएगा.