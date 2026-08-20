सुलयाली स्कूल में शहीद चैन सिंह को श्रद्धांजलि. स्मारक का हुआ अनावरण!

कार्यक्रम में शहीद चैन सिंह के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें भी साझा की गईं. बताया गया कि उनका जन्म 5 मई 1972 को नूरपुर के नेरा गांव में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सुलयाली स्कूल से ही की थी. देश सेवा का सपना लेकर उन्होंने 6 अप्रैल 1993 को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में भर्ती होकर अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की. अपनी ईमानदार सेवा और बहादुरी के लिए उन्हें कई बार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया.