हिमाचल में मानसून की तबाही! 271 मौतें और 936 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान

राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार हलत पर नजर बनाए हुए है. जिन इलाकों में भारी बारिश से सड़के बंद ह गई है बारिश और प्राकृतिक प्रकोप के वजह से देश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई जगह लोगो को आने-जाने में परेशानी हो रही है. चट्टान खिसकने और तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रो में यातायात भी प्रभावित हुआ है. प्रशासन लगातार प्रभावित इलाको में राहत और बचाव कार्य चला रहा है. घटना की जांच करने के लिए सुरक्षा विभाग की टीमें भी मोके पर भेजी गई है.