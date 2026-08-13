हिमाचल में मानसून की तबाही! 271 मौतें और 936 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान

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Monsoon in Himachal(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में प्राकृतिक प्रकोप और सड़क हादसों ने भारी तबाही मचाई है. 30 जून से अब तक प्रदेश में प्राकृतिक प्रकोप के कारण 173 लोगों की मौत हुई है. वहीं, सड़क हादसों में 98 लोगों की जान गई है. इस तरह मानसून सीजन में प्राकृतिक प्रकोप और सड़क दुर्घटनाओं को मिलाकर कुल 271 लोगों की मौत हो चुकी है. मानसून की बारिश और आपदा से प्रदेश को करीब 936.63 करोड़ रुपये का कुल नुकसान हुआ है.
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक प्रकोप से हुई 173 मौतों में सबसे ज्यादा मौतें चंबा में 25, सिरमौर में 23, कांगड़ा और कुल्लू में 22-22 तथा शिमला में 21 दर्ज की गई हैं. लाहौल-स्पीति में 18, सोलन में 10, मंडी में 9, ऊना में 9, किन्नौर में 7, बिलासपुर में 4 और हमीरपुर में 3 लोगों की मौत हुई है.
हिमाचल प्रदेश में हुए सड़क हादसों में कुल 98 लोगों की मौत हुई है. इनमें चंबा और सिरमौर में 16-16, लाहौल-स्पीति में 13, शिमला में 11, कांगड़ा में 10, सोलन में 9, किन्नौर में 5, बिलासपुर और मंडी में 4-4, हमीरपुर में 1, कुल्लू में 3 और ऊना में 6 मौतें दर्ज हुई हैं.
राज्य सरकार और जिला प्रशासन लगातार हलत पर नजर बनाए हुए है. जिन इलाकों में भारी बारिश से सड़के बंद ह गई है बारिश और प्राकृतिक प्रकोप के वजह से देश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई जगह लोगो को आने-जाने में परेशानी हो रही है. चट्टान खिसकने और तेज बारिश के कारण कई क्षेत्रो में यातायात भी प्रभावित हुआ है. प्रशासन लगातार प्रभावित इलाको में राहत और बचाव कार्य चला रहा है. घटना की जांच करने के लिए सुरक्षा विभाग की टीमें भी मोके पर भेजी गई है.
राज्य सरकार के अनुसार, प्रभावित परिवारो को हर संभव मदद दी जा रही है. जहा जरूरत है वहा अस्थायी राहत शिवर भी बनाए गए है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनो में भी कुछ जिलो में भारी बारिश की संभावना बताई है. इसे देखते हुए लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने, पहाड़ खिसकने वाले संभवित इलाको से दूर रहने और केवल जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने की अपील की है.