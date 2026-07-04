जवाली के धेवा गांव में मां-बेटी की संदिग्ध मौत; बेटे का अस्पताल में उपचार

बुद्धि सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गुरुवार रात परिवार ने सामान्य रूप से भोजन किया और सोने चले गए. शुक्रवार सुबह जब उन्होंने पत्नी और बेटी को जगाने का प्रयास किया तो दोनों मृत अवस्था में थीं, जबकि बेटे को उल्टियां हो रही थीं. उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल जवाली भेजा गया. पुलिस ने बुद्धि सिंह के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.