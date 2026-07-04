जवाली के धेवा गांव में मां-बेटी की संदिग्ध मौत; बेटे का अस्पताल में उपचार

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Nurpur News: (भूषण शर्मा): पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत धेवा में शुक्रवार सुबह एक ही परिवार की मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं परिवार के 14 वर्षीय बेटे की तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल जवाली में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. मृतकों की पहचान शकुंतला देवी (40) पत्नी बुद्धि सिंह तथा प्रिया (12) पुत्री बुद्धि सिंह, निवासी धेवा के रूप में हुई है.
जबकि लेख राज उर्फ गुगलू (14) पुत्र बुद्धि सिंह का अस्पताल में उपचार चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान रविन्द्र सिंह ने पुलिस को अवगत कराया. सूचना पर एसपी नूरपुर इलमा अफरोज, डीएसपी जवाली वीरी सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची. इसके अलावा पंचायत प्रधान रविन्द्र सिंह तथा बीडीसी सदस्य नसीब सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है. मृतका शकुंतला देवी आशा वर्कर के रूप में कार्यरत थीं, जबकि उनकी बेटी प्रिया नौवीं कक्षा की छात्रा थी. परिवार के मुखिया बुद्धि सिंह दिहाड़ी-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। इस दुखद घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है.
बुद्धि सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि गुरुवार रात परिवार ने सामान्य रूप से भोजन किया और सोने चले गए. शुक्रवार सुबह जब उन्होंने पत्नी और बेटी को जगाने का प्रयास किया तो दोनों मृत अवस्था में थीं, जबकि बेटे को उल्टियां हो रही थीं. उसे तुरंत उपचार के लिए सिविल अस्पताल जवाली भेजा गया. पुलिस ने बुद्धि सिंह के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.