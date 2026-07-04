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जवाली के धेवा गांव में मां-बेटी की संदिग्ध मौत; बेटे का अस्पताल में उपचार

Nurpur News: : पुलिस थाना जवाली के अंतर्गत ग्राम पंचायत धेवा में शुक्रवार सुबह एक ही परिवार की मां और बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 04, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:27 AM IST
जवाली के धेवा गांव में मां-बेटी की संदिग्ध मौत; बेटे का अस्पताल में उपचार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravinder Singh

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Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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