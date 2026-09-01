पर्वतारोही विशाल ठाकुर ने महज चार दिनों में फतेह की 7,135 मीटर ऊंची नुन चोटी

औपचारिक पर्वतारोहण प्रशिक्षण के साथ-साथ हिमालय की विभिन्न चुनौतीपूर्ण चोटियों पर उनके अनुभव ने उन्हें तकनीकी और उच्च हिमालयी अभियानों के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है.नून पीक की यह सफलता विशाल ठाकुर के पहले के अभियानों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है. पिछले वर्ष उन्होंने अपनी टीम के साथ हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित मणिरंग पीक को भी रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक फतह किया था. इसके अलावा विशाल ठाकुर उत्तराखंड की ब्लैक पीक, मनाली स्थित फ्रेंडशिप पीक और युनाम पीक जैसी चुनौतीपूर्ण चोटियों पर भी सफल आरोहण कर चुके हैं.नून पीक अभियान के लिए टीम ने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (IMF), नई दिल्ली से आवश्यक परमिट और अभियान संबंधी अनुमति प्राप्त की थी. सभी आवश्यक औपचारिकताओं और अनुमति के बाद ही अभियान को शुरू किया गया.