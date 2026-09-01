पर्वतारोही विशाल ठाकुर ने महज चार दिनों में फतेह की 7,135 मीटर ऊंची नुन चोटी

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Vishal Thakur Nun Peak News: भारतीय पर्वतारोही विशाल ठाकुर ने हिमालय की ज़ांस्कर रेंज की चोटी नून पीक (7,135 मीटर/23,409 फीट) को सफलतापूर्वक फतह कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है. विशाल ठाकुर समेत चार सदस्यीय दल ने इस बेहद चुनौतीपूर्ण और तकनीकी अभियान को महज चार दिनों में पूरा किया. विशाल ठाकुर के साथ अभियान दल में राहुल, निकिता ठाकुर और राकेश सिंह नेगी शामिल रहे. टीम ने 26 अगस्त 2026 को कारगिल के तांगोल गांव से अपना अभियान शुरू किया और सफलतापूर्वक चोटी को फतेह करने के बाद 30 अगस्त 2026 को तांगोल गांव वापस लौटकर अभियान पूरा किया.
नून पीक ज़ांस्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और यह प्रसिद्ध नून-कुन मैसिफ का हिस्सा है. इसी मैसिफ में नून की सिस्टर पीक माउंट कुन (7,077 मीटर) भी स्थित है. नून-कुन मैसिफ का पहला सफल आरोहण वर्ष 1953 में एक स्विस अभियान दल ने किया था. इसके बाद से यह क्षेत्र दुनिया भर के अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भारतीय हिमालय के सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण क्लाइंबिंग क्षेत्रों में शामिल रहा है. नून पीक को एक तकनीकी ग्रेड की चोटी माना जाता है.
इस तरह के अभियान के लिए पर्वतारोहण उपकरणों के इस्तेमाल की विशेषज्ञता, तकनीकी क्लाइंबिंग कौशल, ऊंचाई पर निर्णय लेने की क्षमता और कठिन परिस्थितियों में सुरक्षित तरीके से काम करने का पर्याप्त अनुभव आवश्यक होता है. 7,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मौसम, दुर्गम भूभाग और ऑक्सीजन की कमी जैसी परिस्थितियां अभियान को और चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। इसलिए नून पीक जैसे अभियान अनुभवी और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोहियों के लिए ही उपयुक्त माने जाते हैं. विशाल ठाकुर ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग (NIM), उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.
औपचारिक पर्वतारोहण प्रशिक्षण के साथ-साथ हिमालय की विभिन्न चुनौतीपूर्ण चोटियों पर उनके अनुभव ने उन्हें तकनीकी और उच्च हिमालयी अभियानों के लिए मजबूत आधार प्रदान किया है.नून पीक की यह सफलता विशाल ठाकुर के पहले के अभियानों की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है. पिछले वर्ष उन्होंने अपनी टीम के साथ हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र में स्थित मणिरंग पीक को भी रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक फतह किया था. इसके अलावा विशाल ठाकुर उत्तराखंड की ब्लैक पीक, मनाली स्थित फ्रेंडशिप पीक और युनाम पीक जैसी चुनौतीपूर्ण चोटियों पर भी सफल आरोहण कर चुके हैं.नून पीक अभियान के लिए टीम ने इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (IMF), नई दिल्ली से आवश्यक परमिट और अभियान संबंधी अनुमति प्राप्त की थी. सभी आवश्यक औपचारिकताओं और अनुमति के बाद ही अभियान को शुरू किया गया.
अभियान की सफलता पर पर्वतारोही विशाल ठाकुर ने कहा, “नून पीक हमारे लिए सिर्फ 7,135 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने का लक्ष्य नहीं था. यह तकनीकी कौशल, अनुभव, अनुशासन और टीमवर्क की परीक्षा थी। इतनी ऊंचाई पर पहाड़ आपको हर कदम पर चुनौती देता है और वहां सही समय पर सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण होता है. चार दिनों में अभियान पूरा करना और पूरी टीम के साथ सुरक्षित वापस लौटना मेरे लिए इस सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है.” विशाल ठाकुर अब भारतीय हिमालय की और अधिक तकनीकी एवं चुनौतीपूर्ण चोटियों को अपने आगामी अभियानों का लक्ष्य बना रहे हैं.
उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि भारतीय हिमालय में तकनीकी पर्वतारोहण और उच्च हिमालयी अभियानों को बढ़ावा देना भी है.विशाल ठाकुर का मानना है कि भारतीय हिमालय में दुनिया के बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहण क्षेत्रों में शामिल होने की अपार क्षमता है. अपने अभियानों के माध्यम से वह अधिक अनुभवी पर्वतारोहियों और प्रशिक्षित युवाओं को तकनीकी पर्वतारोहण की ओर प्रेरित करने तथा भारत में एक मजबूत माउंटेनियरिंग और एक्सपीडिशन कल्चर विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं.नून पीक की यह सफलता विशाल ठाकुर के पर्वतारोहण सफर में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है और भारतीय हिमालय की कठिन एवं तकनीकी चोटियों को एक्सप्लोर करने के उनके निरंतर प्रयास को दर्शाती है.