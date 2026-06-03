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सोलन नगर निगम चुनाव में गुटबाजी बनी हार की वजह, विकास कार्य जारी रहेंगे: मुकेश अग्निहोत्री

Mukesh Agnihotri: सोलन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की हार पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी के भीतर गुटबाजी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला बड़ा कारण रही. उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव परिणामों के बावजूद विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:54 PM IST

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सोलन नगर निगम चुनाव में गुटबाजी बनी हार की वजह, विकास कार्य जारी रहेंगे: मुकेश अग्निहोत्री

Solan News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोलन नगर निगम चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन कमजोर नहीं कहा जा सकता. उन्होंने स्वीकार किया कि संगठन के भीतर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण रही.

सोलन में मीडिया से बातचीत के दौरान उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में छह सीटों पर जीत हासिल की है. कई वार्डों में मुकाबला बेहद करीबी रहा, जहां पार्टी उम्मीदवार मामूली अंतर से हार गए. उन्होंने कहा कि कुछ वार्डों में हार का अंतर केवल कुछ वोटों का था, जिससे स्पष्ट होता है कि मुकाबला काफी कड़ा रहा.

आंतरिक एकजुटता की कमी का पड़ा असर
मुकेश अग्निहोत्री ने माना कि सोलन कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी एक चुनौती बनी हुई है. उन्होंने कहा कि यदि संगठनात्मक स्तर पर अधिक समन्वय और एकजुटता होती तो पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से भविष्य में मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया.

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जीत के उदाहरण भी बताए
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणामों में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं. उन्होंने वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अरुणा की जीत का उल्लेख करते हुए इसे पार्टी के लिए उत्साहजनक बताया. साथ ही हाल ही में हुए जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की बड़ी जीत को भी पार्टी के मजबूत जनाधार का संकेत बताया.

विकास कार्यों पर नहीं पड़ेगा कोई असर
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और नगर निगम का संचालन अब निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी परिणामों का विकास कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

मुकेश अग्निहोत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार सोलन सहित पूरे हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकास योजनाओं को पहले की तरह जारी रखा जाएगा.

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