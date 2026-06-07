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नादौन में दो युवतियों समेत 5 युवाओं से चिट्टा बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला

Hamirpur News: जानकारी के अनुसार थाना नादौन पुलिस की टीम तरेटी गांव में गश्त पर थी। इस दौरान हाई स्कूल तरेटी के समीप संदिग्ध अवस्था में बैठे पांच युवाओं से पूछताछ की गई. पुलिस को उनके जवाब संतोषजनक नहीं लगे और प्रारंभिक तौर पर सभी युवक-युवतियां नशे की हालत में प्रतीत हुए.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 07, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:42 AM IST
नादौन में दो युवतियों समेत 5 युवाओं से चिट्टा बरामद, पुलिस ने दर्ज किया मामला

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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