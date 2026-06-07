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Hamirpur News(अरविंदर सिंह): नादौन पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवतियों समेत पांच युवाओं के कब्जे से 1.40 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार थाना नादौन पुलिस की टीम तरेटी गांव में गश्त पर थी। इस दौरान हाई स्कूल तरेटी के समीप संदिग्ध अवस्था में बैठे पांच युवाओं से पूछताछ की गई. पुलिस को उनके जवाब संतोषजनक नहीं लगे और प्रारंभिक तौर पर सभी युवक-युवतियां नशे की हालत में प्रतीत हुए.
पुलिस ने मौके पर खड़ी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें रखी दो पारदर्शी पन्नियों से भूरे-सफेद रंग का पदार्थ बरामद हुआ. इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर वजन करने पर इसकी कुल मात्रा 1.40 ग्राम चिट्टा पाई गई. तलाशी के दौरान एक काले रंग के पर्स से पहचान पत्र, नकदी और कुछ जले हुए नोट भी बरामद हुए.
पुलिस ने बरामद सामग्री को नियमानुसार सील कर कब्जे में ले लिया. मामले में कुशल कुमार निवासी भूम्पल (नादौन), अंकित निवासी जलाड़ी, पंकज कौंडल निवासी भड़ोली (जिला कांगड़ा), अमरजोत निवासी होशियारपुर तथा तमन्ना निवासी जालंधर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलबीर सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान यह कार्रवाई की गई है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जांच की जा रही है.