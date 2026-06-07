पुलिस ने मौके पर खड़ी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें रखी दो पारदर्शी पन्नियों से भूरे-सफेद रंग का पदार्थ बरामद हुआ. इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर वजन करने पर इसकी कुल मात्रा 1.40 ग्राम चिट्टा पाई गई. तलाशी के दौरान एक काले रंग के पर्स से पहचान पत्र, नकदी और कुछ जले हुए नोट भी बरामद हुए.