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Panchayat Samiti Election: नगरोटा सूरियां पंचायत समिति चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की. राजेंद्र सनौरिया अध्यक्ष और मदनलाल उपाध्यक्ष चुने गए. पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर ने जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया.
Nurpur News: विकास खंड नगरोटा सूरियां की पंचायत समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. मिनी सचिवालय जवाली में एसडीएम नरेंद्र जरियाल की अध्यक्षता में संपन्न चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजेंद्र सनौरिया को सर्वसम्मति से पंचायत समिति का अध्यक्ष और मदनलाल को उपाध्यक्ष चुना गया.
भाजपा समर्थित सदस्यों को मिला बहुमत
जानकारी के अनुसार, पंचायत समिति की कुल 26 सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया था. चुनाव के दौरान 14 सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सनौरिया और मदनलाल के पक्ष में सर्वसम्मति से समर्थन दिया. इसके साथ ही दोनों पद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के खाते में चले गए.
अर्जुन ठाकुर ने कार्यकर्ताओं और जनता का जताया आभार
चुनाव परिणाम के बाद पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर ने इसे कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास की जीत बताया. उन्होंने कहा कि पंचायत समिति चुनाव के नतीजे दर्शाते हैं कि क्षेत्र की जनता भाजपा की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जता रही है.
कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना
अर्जुन ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने लगभग चार वर्षों के कार्यकाल में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी है. उनके अनुसार, ज्वाली क्षेत्र के चुनाव परिणाम जनता का स्पष्ट संदेश हैं.
उन्होंने यह भी दावा किया कि पंचायत स्तर पर भाजपा को मिल रही सफलता का असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा. उनका कहना था कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा समर्थित सभी उम्मीदवारों की जीत इस बात का संकेत है कि क्षेत्र की जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास जता रही है.
कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे संगठन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. पार्टी समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई देकर जीत का उत्सव मनाया.