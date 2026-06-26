भाजपा समर्थित सदस्यों को मिला बहुमत

जानकारी के अनुसार, पंचायत समिति की कुल 26 सीटों में से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 14 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया था. चुनाव के दौरान 14 सदस्य उपस्थित रहे और सभी ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र सनौरिया और मदनलाल के पक्ष में सर्वसम्मति से समर्थन दिया. इसके साथ ही दोनों पद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के खाते में चले गए.