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नगरोटा सूरियां पंचायत समिति पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा, राजेंद्र बने अध्यक्ष और मदनलाल उपाध्यक्ष

Panchayat Samiti Election: नगरोटा सूरियां पंचायत समिति चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर जीत दर्ज की. राजेंद्र सनौरिया अध्यक्ष और मदनलाल उपाध्यक्ष चुने गए. पूर्व विधायक अर्जुन ठाकुर ने जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:50 PM IST
नगरोटा सूरियां पंचायत समिति पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों का कब्जा, राजेंद्र बने अध्यक्ष और मदनलाल उपाध्यक्ष
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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