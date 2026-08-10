/नाहन में CPIM का बड़ा प्रदर्शन! ‘गद्दी छोड़ो’ के नारों से गूंजा शहर, 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग

राज्य चुनें
Nahan News: केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ CPIM और संयुक्त ट्रेड यूनियनों से जुड़े संगठनों ने नाहन में जिला स्तरीय जेल भरो आंदोलन किया. झांसी पार्क से शुरू हुआ प्रदर्शन शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा. यहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चौगान के समीप चक्का जाम करने का प्रयास भी किया. आंदोलन में छात्र, किसान और मजदूरों से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए.
चार लेबर कोड वापस लेने की मांग
किसान सभा जिला सिरमौर के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संयुक्त ट्रेड यूनियनों से जुड़े संगठनों की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यह जिला स्तरीय आंदोलन किया गया है.
उन्होंने सरकार से चार लेबर कोड वापस लेने और पुराने श्रम कानूनों को लागू करने की मांग की. उनका कहना था कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.
किसानों के मुद्दों पर भी सरकार को घेरा
प्रदर्शनकारियों ने किसान आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई. उन्होंने किसानों के कर्ज माफ करने, MSP को कानूनी गारंटी देने और न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग उठाई.
इसके साथ ही अमेरिका के साथ किए जा रहे व्यापारिक समझौते को रद्द करने की मांग भी प्रदर्शन के दौरान उठाई गई. प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि ऐसी नीतियों का असर किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है.
‘छात्र, किसान और मजदूरों के अधिकार बचाने’ का दावा
CPIM जिला महासचिव आशीष कुमार ने कहा कि छात्र, किसान और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए देशभर में आंदोलन किए जा रहे हैं. उन्होंने नाहन में आयोजित प्रदर्शन को भी इसी आंदोलन की कड़ी बताया.
आशीष कुमार ने कहा कि जिस तरह 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन किया गया था, उसी तर्ज पर वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ ‘नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो’ के नारे के साथ आंदोलन किया जा रहा है.
राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
प्रदर्शन के बाद CPIM और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से श्रमिकों, किसानों और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की.