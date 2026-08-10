/नाहन में CPIM का बड़ा प्रदर्शन! ‘गद्दी छोड़ो’ के नारों से गूंजा शहर, 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग

Nahan News: केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ CPIM और संयुक्त ट्रेड यूनियनों से जुड़े संगठनों ने नाहन में जिला स्तरीय जेल भरो आंदोलन किया. झांसी पार्क से शुरू हुआ प्रदर्शन शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा. यहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.