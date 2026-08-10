Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /नाहन में CPIM का बड़ा प्रदर्शन! ‘गद्दी छोड़ो’ के नारों से गूंजा शहर, 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग

नाहन में CPIM का बड़ा प्रदर्शन! ‘गद्दी छोड़ो’ के नारों से गूंजा शहर, 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग

Nahan CPIM Protest: नाहन में CPIM और संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया. MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी और 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 10, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:19 PM IST
नाहन में CPIM का बड़ा प्रदर्शन! ‘गद्दी छोड़ो’ के नारों से गूंजा शहर, 4 लेबर कोड वापस लेने की मांग

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर ऊना में गूंजा देशभक्ति का संगीत
2
3
4
5