/नाहन में बारिश के बीच खतरा बने जर्जर पेड़, नगर परिषद करेगी सर्वे; जरूरत पड़ने पर होगी कटाई और ट्रिमिंग

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Nahan News: बरसात के मौसम में नाहन शहर में पुराने और जर्जर पेड़ लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. हाल ही में रानीताल परिसर में एक भारी-भरकम पेड़ अचानक गिर गया, हालांकि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद नगर परिषद ने शहर में जोखिम वाले पेड़ों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला लिया है.
नगर परिषद अध्यक्ष ने किया घटनास्थल का निरीक्षण
नगर परिषद अध्यक्ष उपमा धीमान ने रानीताल परिसर का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि शहर के कई हिस्सों में ऐसे पुराने और सूखे पेड़ हैं, जो विशेषकर बरसात के दौरान लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं.
खतरनाक पेड़ों की होगी पहचान
उपमा धीमान ने बताया कि नगर परिषद शहरभर में ऐसे पेड़ों का सर्वे कर उन्हें चिन्हित करेगी. इसके बाद प्रशासन और वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जहां आवश्यकता होगी, वहां पेड़ों की कटाई या ट्रिमिंग करवाई जाएगी, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके.
लोगों से भी मांगी सहयोग की अपील
नगर परिषद ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई पेड़ जर्जर या गिरने की स्थिति में दिखाई देता है, तो इसकी सूचना तुरंत नगर परिषद को दें. उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, ताकि बरसात के मौसम में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.