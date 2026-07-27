/नाहन में बारिश के बीच खतरा बने जर्जर पेड़, नगर परिषद करेगी सर्वे; जरूरत पड़ने पर होगी कटाई और ट्रिमिंग

Nahan News: बरसात के मौसम में नाहन शहर में पुराने और जर्जर पेड़ लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं. हाल ही में रानीताल परिसर में एक भारी-भरकम पेड़ अचानक गिर गया, हालांकि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद नगर परिषद ने शहर में जोखिम वाले पेड़ों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने का फैसला लिया है.