Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /नाहन में बारिश के बीच खतरा बने जर्जर पेड़, नगर परिषद करेगी सर्वे; जरूरत पड़ने पर होगी कटाई और ट्रिमिंग

नाहन में बारिश के बीच खतरा बने जर्जर पेड़, नगर परिषद करेगी सर्वे; जरूरत पड़ने पर होगी कटाई और ट्रिमिंग

नाहन में रानीताल परिसर में भारी-भरकम पेड़ गिरने के बाद नगर परिषद अलर्ट हो गई है. शहरभर में जर्जर और खतरनाक पेड़ों की पहचान कर उनकी कटाई व ट्रिमिंग के लिए प्रशासन और वन विभाग के साथ कार्रवाई की जाएगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:07 PM IST
नाहन में बारिश के बीच खतरा बने जर्जर पेड़, नगर परिषद करेगी सर्वे; जरूरत पड़ने पर होगी कटाई और ट्रिमिंग

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर शिक्षक संघ का आंदोलन तेज, CM के आश्वासन के बावजूद जारी
Himachal Primary Teachers Protest30 min ago
2
India Ukraine relations37 min ago
3
mohali police encounter52 min ago
4
naresh chauhan53 min ago
5
hamirpur news1 hr ago