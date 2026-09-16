नाहन में गणेश उत्सव का समापन, गाजे-बाजे के साथ निकली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

Nahan News: सिरमौर जिला के नाहन शहर में चार दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का बुधवार को विधिवत समापन हो गया. समापन अवसर पर गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना के बाद शहर में भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई. श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया.