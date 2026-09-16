नाहन में गणेश उत्सव का समापन, गाजे-बाजे के साथ निकली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

राज्य चुनें
Nahan News: सिरमौर जिला के नाहन शहर में चार दिनों से चल रहे गणेश उत्सव का बुधवार को विधिवत समापन हो गया. समापन अवसर पर गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना के बाद शहर में भव्य विसर्जन यात्रा निकाली गई. श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया.
नाहन में इस वर्ष 13 से 16 सितंबर तक गणेश उत्सव का आयोजन किया गया. चार दिनों के दौरान गणपति की पूजा-अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. अंतिम दिन विधि-विधान से पूजा के बाद गणपति बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन यात्रा के माध्यम से शहर का भ्रमण करवाया गया.
विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. भक्तिमय माहौल के बीच गणपति बप्पा की प्रतिमा को लेकर यात्रा शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी. श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाते हुए गणपति से सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
पांवटा साहिब की यमुना नदी में होगा विसर्जन
नाहन शहर का भ्रमण पूरा करने के बाद गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा पांवटा साहिब के लिए रवाना हुई. यहां यमुना नदी के तट पर पूजा-अर्चना और विधि-विधान के साथ गणपति की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा.
आयोजन से जुड़े अमिल अग्रवाल ने बताया कि चार दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के बाद गणपति बप्पा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए पांवटा साहिब ले जाया जा रहा है.
12 वर्षों से लगातार हो रहा आयोजन
नाहन का नवयुवक मंडल पिछले 12 वर्षों से लगातार गणेश उत्सव का आयोजन करता आ रहा है. हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. चार दिनों तक शहर में धार्मिक गतिविधियों का माहौल बना रहा.
गणपति विसर्जन के साथ ही इस वर्ष का चार दिवसीय गणेश उत्सव संपन्न हो गया. श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष फिर से गणपति बप्पा के आगमन की कामना के साथ उन्हें विदाई दी.