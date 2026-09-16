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नाहन में गणेश उत्सव का समापन, गाजे-बाजे के साथ निकली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

Nahan Ganesh Utsav 2026: नाहन में चार दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया. गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा शहर से होकर पांवटा साहिब के लिए रवाना हुई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:26 PM IST
नाहन में गणेश उत्सव का समापन, गाजे-बाजे के साथ निकली गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा

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