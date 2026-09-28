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नाहन में ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम पर बहुभाषी कवि सम्मेलन, साहित्यकारों ने दिया जागरूकता का संदेश

Nahan Poetry Conference: नाहन में ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम पर बहुभाषी कवि सम्मेलन हुआ. साहित्यकारों ने रचनाओं के जरिए नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:34 PM IST
नाहन में ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम पर बहुभाषी कवि सम्मेलन, साहित्यकारों ने दिया जागरूकता का संदेश

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