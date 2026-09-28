/नाहन में ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम पर बहुभाषी कवि सम्मेलन, साहित्यकारों ने दिया जागरूकता का संदेश

उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने के लिए मंच मिलता है और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी मिलता है. कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों और कवियों ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाओं के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया.