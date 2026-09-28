/नाहन में ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम पर बहुभाषी कवि सम्मेलन, साहित्यकारों ने दिया जागरूकता का संदेश

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Nahan News: नाहन में नशे के बढ़ते प्रचलन के बीच युवाओं को जागरूक करने और साहित्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से देर शाम बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्यकारों और कवियों ने हिस्सा लिया.
कार्यक्रम का आयोजन हिमालयन जन कल्याण संस्कृति मंच द्वारा हिमाचल कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के सौजन्य से किया गया. कवि सम्मेलन के दौरान विभिन्न भाषाओं के कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया.
नशे के खिलाफ साहित्य के जरिए जागरूकता
कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया. सम्मेलन में नशे के कारण परिवार और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी रचनात्मक तरीके से सामने रखा गया. आयोजकों का उद्देश्य साहित्य और संस्कृति को सामाजिक जागरूकता का माध्यम बनाना रहा.
हिमालयन जन कल्याण संस्कृति मंच के अध्यक्ष कुंवर सिंह नेगी ने बताया कि मंच की ओर से ‘युवा बचाओ, नशा भगाओ’ थीम के तहत समय-समय पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी अभियान के तहत बहुभाषी कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया.
उपमा धीमान ने की आयोजन की सराहना
कार्यक्रम में नगर परिषद नाहन की अध्यक्ष उपमा धीमान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं. उन्होंने बहुभाषी कवि सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि साहित्य और संस्कृति के माध्यम से सामाजिक जागरूकता पैदा करने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं.
उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से साहित्यकारों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने के लिए मंच मिलता है और साथ ही सामाजिक मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी मिलता है. कार्यक्रम में मौजूद साहित्यकारों और कवियों ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रचनाओं के जरिए युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दिया.