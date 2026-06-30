/नाहन में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बढ़ी परेशानी, समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप विज ने कहा कि बार-बार लगने वाली अघोषित बिजली कटौती से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर व्यापार, घरेलू कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि शहर के लोग लंबे समय से बिजली संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.