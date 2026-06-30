/नाहन में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बढ़ी परेशानी, समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

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Nahan News(देवेन्द्र वर्मा): सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और भाजपा पार्षदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द समाधान की मांग की.
भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप विज ने कहा कि बार-बार लगने वाली अघोषित बिजली कटौती से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर व्यापार, घरेलू कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि शहर के लोग लंबे समय से बिजली संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं और यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा.
उन्होंने बताया कि 29 जून को बिजली कटौती के बावजूद 30 जून को भी शहर के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया है. यदि तय समय में सुधार नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
वहीं, बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियंता मुकेश सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक रखरखाव और तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं. इसी कारण कुछ स्थानों पर अस्थायी रूप से बिजली कट लगाए जा रहे हैं.
उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि तकनीकी कार्य पूरे होते ही बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.