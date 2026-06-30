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नाहन में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बढ़ी परेशानी, समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी

Nahan News: भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप विज ने कहा कि बार-बार लगने वाली अघोषित बिजली कटौती से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका असर व्यापार, घरेलू कार्यों के साथ-साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है.

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 30, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:32 PM IST
नाहन में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से बढ़ी परेशानी, समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी
Source: एजेंसी

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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