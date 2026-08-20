/कामगारों के लिए सहारा बना कामगार कल्याण बोर्ड. नाहन विधानसभा प्रदेश में पहले स्थान पर!

Nahan (देवेंद्र वर्मा) : हिमाचल प्रदेश में कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है. नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं हजारों कामगारों और उनके परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनका जीवन आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है.