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कामगारों के लिए सहारा बना कामगार कल्याण बोर्ड. नाहन विधानसभा प्रदेश में पहले स्थान पर!

कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिलाने में नाहन विधानसभा प्रदेश में पहले स्थान पर रहा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 20, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:35 PM IST
कामगारों के लिए सहारा बना कामगार कल्याण बोर्ड. नाहन विधानसभा प्रदेश में पहले स्थान पर!

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