/कामगारों के लिए सहारा बना कामगार कल्याण बोर्ड. नाहन विधानसभा प्रदेश में पहले स्थान पर!

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Nahan (देवेंद्र वर्मा) : हिमाचल प्रदेश में कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच रहा है. नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं हजारों कामगारों और उनके परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही हैं. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता देकर उनका जीवन आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
अजय सोलंकी ने बताया कि कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाओं का लाभ दिलाने में नाहन विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लाभार्थियों को अब तक करीब 1 करोड़ 11 लाख 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है. इससे कई कामगार परिवारों को राहत मिली है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है.
उन्होंने कहा कि कामगारों के बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए करीब 55 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो.
विधायक ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी कामगार कल्याण बोर्ड की योजना के तहत करीब 10 लाख रुपये की सहायता राशि जारी की गई है. इससे जरूरतमंद परिवारों को अपना घर बनाने में मदद मिल रही है.
इसके अलावा विधवा और एकल महिलाओं को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. अजय सोलंकी ने बताया कि इस वर्ग की महिलाओं को करीब 50 लाख रुपये की सहायता दी गई है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य हर पात्र कामगार और उसके परिवार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से जुड़ सकें. उन्होंने सभी पात्र कामगारों से अपील की कि वे बोर्ड की योजनाओं का लाभ उठाएं और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें. उनका कहना है कि सरकार भविष्य में भी कामगारों के हित में ऐसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाती रहेगी.