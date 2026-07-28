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भारी बारिश ने रोकी माता नैनादेवी की राह! भूस्खलन से बंद हुआ अहम मार्ग, बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु

Bilaspur Landslide: बिलासपुर में मूसलाधार बारिश के चलते श्री नैनादेवी–कैंचीमोड़–बिलासपुर मार्ग कलर के पास भूस्खलन से बंद हो गया. सड़क बंद होने से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. PWD सड़क बहाली में जुटा है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 28, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:48 PM IST
भारी बारिश ने रोकी माता नैनादेवी की राह! भूस्खलन से बंद हुआ अहम मार्ग, बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु

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