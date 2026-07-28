/भारी बारिश ने रोकी माता नैनादेवी की राह! भूस्खलन से बंद हुआ अहम मार्ग, बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु

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Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर पड़ने लगा है. भारी बारिश के चलते श्री नैनादेवी–कैंचीमोड़–बिलासपुर मार्ग कलर क्षेत्र के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और माता श्री नैनादेवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति भी बन गई है. मार्ग बंद होने से कई श्रद्धालुओं को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा, जबकि स्थानीय लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई.
भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीम मौके पर पहुंच गई। विभाग के सहायक अभियंता के निर्देश पर जेसीबी मशीनों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है, ताकि मलबा हटाकर सड़क को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल किया जा सके.
प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है. लगातार बारिश को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बरती जा रही है.