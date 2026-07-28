/भारी बारिश ने रोकी माता नैनादेवी की राह! भूस्खलन से बंद हुआ अहम मार्ग, बीच रास्ते फंसे श्रद्धालु

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर पड़ने लगा है. भारी बारिश के चलते श्री नैनादेवी–कैंचीमोड़–बिलासपुर मार्ग कलर क्षेत्र के पास भूस्खलन होने से बंद हो गया, जिससे स्थानीय लोगों और माता श्री नैनादेवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.