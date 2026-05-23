श्री नैनादेवी मंदिर से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार

Naina Devi Bus Accident News: जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालु श्री नैनादेवी मंदिर में माथा टेकने के बाद अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान नमहेला के पास सड़क की उतराई पर बस चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे पैराफिट से जा टकराई. हादसे के बाद बस का एक हिस्सा खाई की ओर लटक गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
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Naina Devi Bus Accident News(विजय भारद्वाज): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं से भरी एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई। बस नमहेला के समीप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पैराफिट से जा टकराई. गनीमत रही कि बस पैराफिट से टकराते ही रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया और सभी श्रद्धालुओं की जान बाल-बाल बच गई.
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालु श्री नैनादेवी मंदिर में माथा टेकने के बाद अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान नमहेला के पास सड़क की उतराई पर बस चालक अचानक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बस सीधे पैराफिट से जा टकराई. हादसे के बाद बस का एक हिस्सा खाई की ओर लटक गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि बस की रफ्तार अधिक होती तो वह पैराफिट को तोड़ते हुए सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि, समय रहते बस रुक जाने से सभी श्रद्धालु सुरक्षित बच गए.
हादसे के तुरंत बाद बस में सवार श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से बस को पीछे की ओर खींचकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इस दौरान सड़क के दोनों ओर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी रही.
शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर के पुजारी नीलम शर्मा ने बताया कि मां नैनादेवी की कृपा से बड़ा हादसा टल गया और सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं. बाद में उत्तर प्रदेश से आए श्रद्धालुओं को दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया.