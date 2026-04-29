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नैनादेवी से लौट रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं की टैंपो ट्रैवलर पलटी, 15 लोग थे सवार; कई घायल

Bilaspur Accident: हिमाचल के बिलासपुर में श्री नैना देवी मंदिर से लौट रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं का टेंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया. हादसे में बच्चों समेत 15 लोग घायल हुए, सभी का अस्पताल में इलाज जारी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 29, 2026, 03:16 PM IST

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नैनादेवी से लौट रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं की टैंपो ट्रैवलर पलटी, 15 लोग थे सवार; कई घायल

Bilaspur News: श्री नैना देवी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे दिल्ली के श्रद्धालुओं से भरी एक टैंपो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई. यह दुर्घटना बिलासपुर के कोला वाला टोबा क्षेत्र के पास हुई, जहां वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा पलटा.

जानकारी के अनुसार, वाहन में करीब 15 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें तीन से चार छोटे बच्चे भी शामिल थे. हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं, हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं का दल दिल्ली से हिमाचल पहुंचा था और माता नैनादेवी के दर्शन कर वापस लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और टैंपो ट्रैवलर सड़क से नीचे लुढ़क गई.

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हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. पुलिस ने घायलों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

Harnam Singh ने बताया कि सभी घायल श्रद्धालुओं की हालत फिलहाल स्थिर है और उनका इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि माता की कृपा से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि वाहन में बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी सवार थे.

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