नैनादेवी में आस्था का सैलाब, 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Bilaspur (विजय भारद्वाज): बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में श्रावण मेला अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. अष्टमी पूजन के लिए देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु श्री नैनादेवी मंदिर पहुंच रहे हैं. सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं. श्रावण मेले के दौरान अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु मां नैनादेवी के दर्शन कर चुके हैं.