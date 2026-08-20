नैनादेवी में आस्था का सैलाब, 50 हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

राज्य चुनें
Bilaspur (विजय भारद्वाज): बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में श्रावण मेला अष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. अष्टमी पूजन के लिए देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु श्री नैनादेवी मंदिर पहुंच रहे हैं. सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं. श्रावण मेले के दौरान अब तक 50 हजार से अधिक श्रद्धालु मां नैनादेवी के दर्शन कर चुके हैं.
श्रावण मेला अष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. श्रद्धालु लाइनों में लगकर माता रानी के जयकारों के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मां नैनादेवी के दर्शन कर रहे हैं. इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीडियो वॉल सिस्टम के माध्यम से लाइनों में भी माता रानी के दर्शन करवाए जा रहे हैं.
श्रावण मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर न्यास, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं. श्री नैनादेवी में पीने के पानी, बिजली और परिवहन की व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रखी गई है. श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में मंदिर भेजा जा रहा है, ताकि व्यवस्था बनी रहे और दर्शन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो.
मंदिर न्यास अध्यक्ष धर्मपाल चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास और प्रशासन की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की ओर से भी पूरा सहयोग मिल रहा है. मंदिर में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से पूरे श्री नैनादेवी क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है. इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना और मेले के दौरान व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखना है.
वहीं, श्री नैनादेवी मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं. मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह देखते ही बन रहा है.