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Dharamshala News: नगरोटा बगवां उपमंडल के पटियालकड़ (धलूँ) स्थित प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब मंदिर के आसपास के घने जंगल में भीषण आग भड़क उठी. तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल गई और कुछ ही देर में मंदिर चारों तरफ से आग की लपटों से घिर गया. उस समय मंदिर परिसर में भंडारा और जगराता चल रहा था, जिसमें करीब 350 श्रद्धालु मौजूद थे.
आग से घिरा मंदिर, प्रशासन ने संभाला मोर्चा
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. मंदिर तक जाने वाली सड़क के दोनों ओर लगभग तीन किलोमीटर क्षेत्र में आग फैल चुकी थी, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षित निकासी चुनौतीपूर्ण हो गई.
पहले बनाया सुरक्षित रास्ता
अग्निशमन विभाग ने सबसे पहले सड़क किनारे लगी आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया, ताकि श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार किया जा सके. इसके बाद प्रशासन ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से वाहनों के माध्यम से निकासी शुरू की.
रात 10:45 बजे तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा
एसडीएम नगरोटा बगवां मनीष शर्मा ने बताया कि तेज तूफान के कारण आग तेजी से फैल रही थी. आग बुझाने का कार्य शाम करीब चार बजे शुरू किया गया और रात नौ बजे तक सड़क के दोनों ओर लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया. इसके बाद रात 9:10 बजे से श्रद्धालुओं की निकासी शुरू हुई और रात 10:45 बजे तक सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया गया.
टली बड़ी दुर्घटना, कोई हताहत नहीं
प्रशासन के अनुसार राहत एवं बचाव अभियान के दौरान किसी भी श्रद्धालु के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं मिली. प्रशासन, अग्निशमन विभाग, पुलिस और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयासों से संभावित बड़ा हादसा टाल दिया गया.
लोगों से सतर्क रहने की अपील
प्रशासन ने लोगों से जंगलों में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेने और किसी भी आपात स्थिति की जानकारी तुरंत संबंधित विभागों को देने की अपील की है, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके.