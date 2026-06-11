रात 10:45 बजे तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ पूरा

एसडीएम नगरोटा बगवां मनीष शर्मा ने बताया कि तेज तूफान के कारण आग तेजी से फैल रही थी. आग बुझाने का कार्य शाम करीब चार बजे शुरू किया गया और रात नौ बजे तक सड़क के दोनों ओर लगी आग को नियंत्रित कर लिया गया. इसके बाद रात 9:10 बजे से श्रद्धालुओं की निकासी शुरू हुई और रात 10:45 बजे तक सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दिया गया.