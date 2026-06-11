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नैना देवी मंदिर के चारों ओर लगी जंगल की आग, 350 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला

Naina Devi Temple Fire: कांगड़ा के नैना देवी मंदिर के आसपास भीषण जंगल की आग लगने से 350 श्रद्धालु फंस गए. प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला. बड़ी दुर्घटना टल गई.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:13 PM IST
नैना देवी मंदिर के चारों ओर लगी जंगल की आग, 350 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला

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