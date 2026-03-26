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नैनादेवी मंदिर बनेगा ‘व्हाइट सिटी टेंपल’: आनंदपुर साहिब की तर्ज पर होगा बड़ा बदलाव

Naina Devi Temple: हिमाचल के नैनादेवी मंदिर को ‘White City Temple’ के रूप में विकसित किया जाएगा. जानें क्या है पूरा प्लान, श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं और प्रशासन की तैयारी.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 26, 2026, 06:05 PM IST

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नैनादेवी मंदिर बनेगा ‘व्हाइट सिटी टेंपल’: आनंदपुर साहिब की तर्ज पर होगा बड़ा बदलाव

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर को अब ‘व्हाइट सिटी टेंपल’ के रूप में विकसित किया जाएगा. यह घोषणा उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने चैत्र नवरात्र अष्टमी पूजन के बाद मंदिर परिसर में की.

उन्होंने बताया कि यह पहल श्री आनंदपुर साहिब की तर्ज पर की जा रही है, जहां पूरे क्षेत्र को एकरूपता देने के लिए सफेद रंग की थीम अपनाई गई है.

पूरे क्षेत्र को मिलेगा ‘व्हाइट’ लुक
इस योजना के तहत मंदिर परिसर, आसपास का क्षेत्र और मंदिर न्यास की धर्मशालाओं को सफेद रंग से रंगा जाएगा. उपायुक्त ने स्थानीय लोगों से भी अपील की कि वे अपने घर, होटल और अन्य भवनों को सफेद रंग से सजाएं, ताकि पूरा क्षेत्र एक “व्हाइट सिटी टेंपल” के रूप में विकसित हो सके और श्रद्धालुओं को आकर्षित कर सके.

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श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं
मंदिर में आने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा मंदिर में लिफ्ट लगाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया गया है, जिससे सभी वर्ग के श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन का लाभ मिल सके.

विकास कार्यों को भी मिली रफ्तार
उपायुक्त राहुल कुमार ने ‘पैटर्न ऑफ द टेंपल’ स्कीम की शुरुआत करते हुए बताया कि मंदिर न्यास द्वारा बायोगैस प्लांट भी स्थापित किया गया है, जिससे प्रतिदिन करीब 20 किलो बायोगैस तैयार की जा रही है.

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत और मंदिर न्यास अध्यक्ष धर्मपाल भी मौजूद रहे.

श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं
उपायुक्त ने प्रदेशवासियों को नवरात्र अष्टमी और रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां नैनादेवी का यह दरबार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़े, यही मंदिर न्यास का मुख्य उद्देश्य है.

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