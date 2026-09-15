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नैनादेवी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा, विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में DC को सौंपा ज्ञापन

Randhir Sharma: नैनादेवी क्षेत्र की खराब सड़कों और पेयजल संकट को लेकर विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने DC को ज्ञापन सौंपा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 02:22 PM IST
नैनादेवी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा, विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में DC को सौंपा ज्ञापन

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