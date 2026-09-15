/नैनादेवी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा, विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में DC को सौंपा ज्ञापन

बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत की मांग

पत्रकारों से बातचीत में विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि बरसात के कारण नैनादेवी क्षेत्र की कई सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली सड़कों के साथ-साथ पंचायतों के अधीन सड़कों की भी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाने की मांग की.