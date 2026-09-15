/नैनादेवी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा, विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में DC को सौंपा ज्ञापन

राज्य चुनें
Bilaspur News: श्री नैनादेवी विधानसभा क्षेत्र के अपर मंडल की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान क्षेत्र की खराब सड़कों, पेयजल योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग उठाई गई.
ज्ञापन सौंपने से पहले बिलासपुर के सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई. इसके बाद विधायक रणधीर शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं.
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की जल्द मरम्मत की मांग
पत्रकारों से बातचीत में विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि बरसात के कारण नैनादेवी क्षेत्र की कई सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के तहत आने वाली सड़कों के साथ-साथ पंचायतों के अधीन सड़कों की भी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाने की मांग की.
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क व्यवस्था जल्द बहाल करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी न हो.
रेलवे और फोरलेन निर्माण से पेयजल योजनाएं प्रभावित
विधायक ने कहा कि बरसात के अलावा रेलवे परियोजना और फोरलेन निर्माण के दौरान भी क्षेत्र में कई पेयजल योजनाओं की पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं. पाइपलाइन टूटने के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने उपायुक्त से मांग की कि जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और निर्माण कार्यों में लगी संबंधित कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उसकी तत्काल मरम्मत करवाई जाए, ताकि लोगों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े.
पंचायतों के विकास में भेदभाव न करने की मांग
रणधीर शर्मा ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते हैं. ऐसे में विकास कार्यों के मामले में किसी भी पंचायत के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने क्षेत्र की सभी पंचायतों में समान रूप से विकास कार्य करवाने की मांग की.
उन्होंने प्रशासन से सभी पंचायतों को आवश्यक सहयोग देने के साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया. भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से क्षेत्र की सभी समस्याओं का जल्द समाधान करवाने की मांग की, ताकि स्थानीय लोगों को राहत मिल सके.