/NEET पेपर लीक पर नरेश चौहान की BJP को दो टूक! बोले- छात्रों को हल्के में लेना केंद्र सरकार को पड़ा भारी

राज्य चुनें
Shimla News/Ankush Dhobal: नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों के आंदोलन को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण यह मुद्दा देशभर में फैल गया.
'सरकार को पहले दिन जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी'
नरेश चौहान ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया. उनका कहना था कि केंद्र सरकार को शुरुआत में ही जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उचित कदम उठाने चाहिए थे. उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो स्थिति इतनी नहीं बढ़ती.
छात्र आंदोलन और कार्रवाई पर उठाए सवाल
प्रधान मीडिया सलाहकार ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन को संभालने के तरीके पर भी सवाल खड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की चिंताओं को समझने और संवाद के जरिए समाधान निकालने की जरूरत थी.
हिमाचल सरकार के कामकाज का किया बचाव
नरेश चौहान ने दावा किया कि वर्तमान हिमाचल सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक का कोई मामला सामने नहीं आया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.
साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई विवाद सामने आए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं.