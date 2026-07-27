/NEET पेपर लीक पर नरेश चौहान की BJP को दो टूक! बोले- छात्रों को हल्के में लेना केंद्र सरकार को पड़ा भारी

'सरकार को पहले दिन जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी'

नरेश चौहान ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्र परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया. उनका कहना था कि केंद्र सरकार को शुरुआत में ही जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उचित कदम उठाने चाहिए थे. उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय पर कार्रवाई होती तो स्थिति इतनी नहीं बढ़ती.