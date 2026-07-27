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NEET पेपर लीक पर नरेश चौहान की BJP को दो टूक! बोले- छात्रों को हल्के में लेना केंद्र सरकार को पड़ा भारी

Naresh Chauhan: NEET पेपर लीक विवाद पर हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन को गंभीरता से न लेने की कीमत केंद्र सरकार को चुकानी पड़ी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 27, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:40 PM IST
NEET पेपर लीक पर नरेश चौहान की BJP को दो टूक! बोले- छात्रों को हल्के में लेना केंद्र सरकार को पड़ा भारी

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