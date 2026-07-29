कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान ने BJP से मांगा जवाब

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सांसद कंगना रनौत के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए.
नरेश चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से सवाल किया कि क्या कंगना रनौत का बयान भारतीय जनता पार्टी की आधिकारिक सोच और लाइन है. उन्होंने कहा कि भाजपा को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद होने के बावजूद कंगना रनौत अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रही हैं और उनके बयान समाज, खासकर युवाओं के बीच गलत संदेश दे सकते हैं.
ADR रिपोर्ट पर भी उठाए सवाल
नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर सामने आई ADR रिपोर्ट पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई है.
उन्होंने बताया कि ADR की रिपोर्ट वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे (एफिडेविट) पर आधारित है. उनके अनुसार, रिपोर्ट का सही विश्लेषण करने पर मुख्यमंत्री देश के सबसे अमीर नहीं, बल्कि 17वें स्थान पर आते हैं, जबकि इसे अलग तरीके से पेश किया गया.
'मुख्यमंत्री की संपत्ति पहले से सार्वजनिक'
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सभी संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सुक्खू पिछले करीब 20 वर्षों से विधायक हैं और हर चुनाव में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक रूप से घोषित करते रहे हैं.