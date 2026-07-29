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कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान ने BJP से मांगा जवाब

Naresh Chauhan: कंगना रनौत के बयान पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने BJP से पूछा कि क्या यह पार्टी की आधिकारिक लाइन है. साथ ही ADR रिपोर्ट को लेकर भी तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:54 PM IST
कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान ने BJP से मांगा जवाब

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