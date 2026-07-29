कंगना रनौत के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान ने BJP से मांगा जवाब

'मुख्यमंत्री की संपत्ति पहले से सार्वजनिक'

नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सभी संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि सुक्खू पिछले करीब 20 वर्षों से विधायक हैं और हर चुनाव में अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक रूप से घोषित करते रहे हैं.