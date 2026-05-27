पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बढ़ता समर्थन देख घबराई BJP: नरेश चौहान

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन के लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं. उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में मिली करारी हार के बाद भाजपा नेता बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं.

नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में पंचायत चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद मंत्रिमंडल की बैठकें आयोजित की गई थीं. इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह के समय भी आचार संहिता के दौरान कैबिनेट बैठकें हुई थीं.

मंत्रिमंडल बैठक में कोई नई घोषणा नहीं हुई

उन्होंने स्पष्ट किया कि हाल ही में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कोई नई योजना या लोकलुभावन घोषणा नहीं की गई. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना पहले से लागू है और बजट में मानदेय बढ़ोतरी का भी प्रावधान पहले से मौजूद था.

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नगर निकाय चुनाव में हार से भाजपा परेशान

नरेश चौहान ने कहा कि नगर निकाय चुनावों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे, जिसकी भाजपा को उम्मीद नहीं थी. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान चल रही है और नेता केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना राजनीतिक कद दिखाने के लिए मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनावों में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और भाजपा इसी आशंका से परेशान है. चौहान ने कहा कि बैलेट पेपर पर हुए चुनावों के परिणामों ने भाजपा की स्थिति स्पष्ट कर दी है. उन्होंने यहां तक कहा कि यदि लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से हों तो कांग्रेस जीत सकती है.

केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

नरेश चौहान ने भाजपा पर हिमाचल के हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा, जीएसटी और राजस्व घाटा अनुदान जैसे मुद्दों पर भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार के सामने प्रदेश की प्रभावी पैरवी नहीं की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने धर्मशाला दौरे के दौरान आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक प्रदेश को यह राशि नहीं मिली है.

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का दावा

चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है. उन्होंने बताया कि सीबीएसई स्कूल, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और शिक्षकों की भर्ती जैसे कदम उठाए गए हैं. स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है और आधुनिक उपकरणों की खरीद पर करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

नशे और महंगाई के मुद्दे पर भी बोले

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश में नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू किया है और एंटी चिट्टा वॉकथॉन के जरिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है.

इसके साथ ही चौहान ने केंद्र सरकार पर पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा होने के बावजूद देश में पेट्रोल सस्ता था, जबकि अब कम कीमतों के बावजूद पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुका है.