/NH-707 पर डीजल टैंकर पलटा, घंटों सड़क पर बहता रहा तेल; जान जोखिम में डालकर मुफ्त डीजल भरते दिखे लोग

Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब-गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग-707 पर बड़वास के समीप तड़के डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया. हादसा सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि टैंकर से डीजल रिसने के कारण मौके पर कई घंटों तक गंभीर खतरा बना रहा.