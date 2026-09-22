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NH-707 पर डीजल टैंकर पलटा, घंटों सड़क पर बहता रहा तेल; जान जोखिम में डालकर मुफ्त डीजल भरते दिखे लोग

Paonta Sahib Accident: पांवटा साहिब-गुम्मा NH-707 पर बड़वास के पास डीजल से भरा टैंकर पलट गया. घंटों डीजल रिसता रहा और लोग तेल भरते दिखे, जिससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 22, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 02:54 PM IST
NH-707 पर डीजल टैंकर पलटा, घंटों सड़क पर बहता रहा तेल; जान जोखिम में डालकर मुफ्त डीजल भरते दिखे लोग

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