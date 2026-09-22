/NH-707 पर डीजल टैंकर पलटा, घंटों सड़क पर बहता रहा तेल; जान जोखिम में डालकर मुफ्त डीजल भरते दिखे लोग

राज्य चुनें
Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांवटा साहिब-गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग-707 पर बड़वास के समीप तड़के डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया. हादसा सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच हुआ। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि टैंकर से डीजल रिसने के कारण मौके पर कई घंटों तक गंभीर खतरा बना रहा.
स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के करीब 6 से 7 घंटे बाद तक पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर नहीं पहुंची. इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त टैंकर सड़क पर पड़ा रहा और उससे डीजल का रिसाव होता रहा. सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकर से डीजल भरते हुए भी नजर आए.
रिसते डीजल के बीच बना रहा आग का खतरा
डीजल के लगातार रिसाव के कारण घटनास्थल पर आग लगने का खतरा बना रहा. अगर कोई चिंगारी या ज्वलनशील पदार्थ रिस रहे डीजल के संपर्क में आता तो बड़ा हादसा हो सकता था. इसके बावजूद शुरुआती घंटों में टैंकर के आसपास लोगों की आवाजाही रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखाई दी.
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि न तो टैंकर संचालकों की ओर से मौके पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए और न ही पुलिस की ओर से दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास लोगों को जाने से रोकने की व्यवस्था की गई.
स्थानीय लोगों और चालकों ने जताया विरोध
घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की कथित लापरवाही के विरोध में स्थानीय समाजसेवी तथा चालक-परिचालक धरने पर बैठ गए. उनका कहना है कि ज्वलनशील पदार्थ से भरे टैंकर के हादसे के बाद तत्काल पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों को मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी.
हाईवे पर लगा जाम
टैंकर पलटने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात भी प्रभावित हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. बाद में कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर अन्य लोगों को टैंकर से दूर हटाया और यातायात को किसी तरह सुचारू करवाया.
घटना ने हादसे के बाद हाईवे पर आपातकालीन सुरक्षा और प्रशासनिक प्रतिक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.