/NIT Hamirpur में छात्रों से DGP का संवाद, बोले- ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ के लिए युवाओं को उठानी होगी कमान

Hamirpur News: एनआईटी हमीरपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया. उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.