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NIT Hamirpur में छात्रों से DGP का संवाद, बोले- ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ के लिए युवाओं को उठानी होगी कमान

NIT हमीरपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम में DGP अशोक तिवारी ने छात्रों से संवाद किया. चिट्टा तस्करों की संपत्ति जब्ती और नशे के खिलाफ अभियान पर दी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 14, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:00 PM IST
NIT Hamirpur में छात्रों से DGP का संवाद, बोले- ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ के लिए युवाओं को उठानी होगी कमान

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