/NIT Hamirpur में छात्रों से DGP का संवाद, बोले- ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ के लिए युवाओं को उठानी होगी कमान

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Hamirpur News: एनआईटी हमीरपुर में नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया और उन्हें नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया. उन्होंने विद्यार्थियों से नशे से दूर रहने और नशामुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने ‘नो ड्रग टॉलरेंस’ की नीति पर जोर देते हुए कहा कि नशे की कुरीति को खत्म करने के लिए पुलिस के साथ-साथ समाज, अभिभावकों और युवाओं की भागीदारी भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जनआंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है.
‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ के लिए चल रहा अभियान
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पिछले वर्ष से ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल’ अभियान को जनआंदोलन के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत एनआईटी हमीरपुर में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई है.
उन्होंने बताया कि 16 सितंबर को ऊना में पांचवें एंटी-चिट्टा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए उनसे सीधे संवाद किया जा रहा है, ताकि वे न केवल खुद नशे से दूर रहें बल्कि दूसरों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें.
नशा तस्करों की संपत्ति पर भी कार्रवाई
डीजीपी ने कहा कि पुलिस की ओर से प्रदेशभर में नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार से अर्जित या गैरकानूनी तरीके से बनाई गई संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है.
उन्होंने प्रदेश के लोगों और युवाओं से अपील की कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें. उन्होंने कहा कि नशे से जुड़ी जानकारी देने वाले लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर इनाम भी दिया जा रहा है.
तकनीकी विद्यार्थी पुलिसिंग में दे सकते हैं योगदान
डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि एनआईटी जैसे तकनीकी संस्थानों के इंजीनियरिंग विद्यार्थी पुलिस विभाग के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं. साइबर सुरक्षा, आईटी, डेटा एनालिटिक्स और आधुनिक तकनीकों के जरिए विद्यार्थी पुलिसिंग और विभिन्न पुलिस परियोजनाओं को मजबूत करने में सहयोग कर सकते हैं.
कार्यक्रम में एनआईटी हमीरपुर के निदेशक सूर्यवंशी, रजिस्ट्रार अर्चना ननोटी, एसपी बलवीर सिंह और एएसपी राजेश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
इस जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से एनआईटी हमीरपुर ने सुरक्षित, स्वस्थ और जिम्मेदार परिसर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया. विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के साथ-साथ समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया.