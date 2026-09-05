सलोआ की पाठशाला में एक भी अध्यापक नहीं; डेपुटेशन पर शिक्षक भेज करवाई जा रही पढ़ाई

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Bilaspur Saloa News: एक तरफ आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला का एक ऐसा स्कूल भी है जहां एक भी शिक्षक नहीं है. ऐसे में जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे आगे बढ़ेंगे छात्र. जी हां बिलासपुर जिला के राजकीय प्राथमिक पाठशाला सलोआ जो की सवारघाट उपमंडल के अंतर्गत आता है.
इस पाठशाला में ग्रामीण क्षेत्र से करीब 13 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बिड़म्बना यह है कि बेहतर शिक्षा सुविधाओं की बात करने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार के इस प्राथमिक स्कूल में शिक्षक ही नहीं है और यहां पर अगर शिक्षक लगाए भी जाते हैं तो वह डेपुटेशन पर लगाए जाते हैं. वहीं स्कूल प्रबंधन कमेटी के प्रधान अजय कुमार ने बताया कि इस स्कूल में जीरो अध्यापक है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की नींव ही कच्ची होगी तो एक बड़ी और मजबूत इमारत कैसे बनेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि नेता लोग आते हैं आश्वासन देते हैं लेकिन स्कूल की स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है.
साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में डेपुटेशन पर अध्यापक भेजे जाते हैं कभी किसी को कभी किसी को लेकिन बच्चों का भविष्य पूर्णतया अंधकार की ओर बढ़ रहा है. वहीं शिक्षा विभाग बिलासपुर के उप निदेशक अरुण गौतम का कहना है कि नियमित अध्यापक के आदेश किए थे लेकिन वह अध्यापक वहां नहीं गए और अपने आदेश किसी अन्य स्कूलों में करवा कर वहां पर तैनात हो गए, जिसके बाद एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति की गयी मगर यह मामला न्यायालय में चला हुआ है, इसलिए वहां पर शिक्षक को डेपुटेशन पर लगाया जा रहा है.