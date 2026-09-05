सलोआ की पाठशाला में एक भी अध्यापक नहीं; डेपुटेशन पर शिक्षक भेज करवाई जा रही पढ़ाई

इस पाठशाला में ग्रामीण क्षेत्र से करीब 13 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन बिड़म्बना यह है कि बेहतर शिक्षा सुविधाओं की बात करने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार के इस प्राथमिक स्कूल में शिक्षक ही नहीं है और यहां पर अगर शिक्षक लगाए भी जाते हैं तो वह डेपुटेशन पर लगाए जाते हैं. वहीं स्कूल प्रबंधन कमेटी के प्रधान अजय कुमार ने बताया कि इस स्कूल में जीरो अध्यापक है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की नींव ही कच्ची होगी तो एक बड़ी और मजबूत इमारत कैसे बनेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि नेता लोग आते हैं आश्वासन देते हैं लेकिन स्कूल की स्थिति ज्यों की त्यों बरकरार है.