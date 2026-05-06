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‘वॉच एंड पेट्रोल’ का दायरा बढ़ा: अब शिमला से आगे मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज तक दिखेगी दोस्ताना पुलिसिंग

Himachal Pradesh Police: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए पुलिस की ‘वॉच एंड पेट्रोल’ पहल अब बड़े विस्तार के साथ सामने आई है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 06, 2026, 09:08 AM IST

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‘वॉच एंड पेट्रोल’ का दायरा बढ़ा: अब शिमला से आगे मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज तक दिखेगी दोस्ताना पुलिसिंग

Himachal Pradesh Police: हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए पुलिस की ‘वॉच एंड पेट्रोल’ पहल अब बड़े विस्तार के साथ सामने आई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में शुरू हुई यह पहल अब Shimla के मॉल रोड से आगे बढ़ते हुए मनाली म, सोलन और मैक्लोडगंज सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच गई है.

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, शुरुआत में इस पहल का उद्देश्य मॉल रोड पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाकर पर्यटकों को सुरक्षा और सहायता देना था, लेकिन अब यह एक व्यापक और आधुनिक पुलिसिंग मॉडल के रूप में विकसित हो चुकी है। ‘सेवा, सुलभता और विश्वास’ पर आधारित यह मॉडल लोगों के बीच भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है.

इस पहल के तहत सेरेमोनियल वर्दी में पुलिस कर्मियों को प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया गया है. ये कर्मी न केवल पर्यटकों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद और आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया भी सुनिश्चित कर रहे हैं. उनकी सहज और मित्रवत उपस्थिति से स्थानीय निवासियों और सैलानियों में सुरक्षा का एहसास पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है.पुलिस कर्मियों के विनम्र और अनुशासित व्यवहार को लोगों से व्यापक सराहना मिल रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जन-केंद्रित छवि और मजबूत हुई है.

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आमजन की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इस पहल को राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों पर और अधिक सशक्त बनाने की योजना है. ‘वॉच एंड पेट्रोल’ पहल न केवल हिमाचल को सुरक्षित और पर्यटक-अनुकूल राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह उत्तरदायी शासन और सेवा-उन्मुख पुलिस व्यवस्था की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है.

पुलिस विभाग इस पहल को और प्रभावी बनाने के लिए नियमित निगरानी, प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों का सहारा ले रहा है, ताकि हर नागरिक और पर्यटक के लिए सुरक्षा, विश्वास और सुविधा सुनिश्चित की जा सके.

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