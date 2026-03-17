गैस सिलेंडर की कमी पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी: हमीरपुर में NSUI का प्रदर्शन

हमीरपुर के गांधी चौक पर NSUI कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी को लेकर प्रदर्शन किया. केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की गई.
Trending Photos
Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मंगलवार को National Students' Union of India (NSUI) के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शहर के गांधी चौक पर कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को हार पहनाकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
छात्रों और आम लोगों पर पड़ रहा असर
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि देशभर में एलपीजी गैस की कमी देखने को मिल रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों, बाहर खाना खाने वाले लोगों और टिफिन सेवाओं पर पड़ रहा है.
उन्होंने बताया कि केवल हमीरपुर और हिमाचल से ही पिछले एक-दो दिनों में करीब 100 छात्रों के फोन और संदेश मिले हैं, जिनमें गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने या भोजन की व्यवस्था करने की मांग की गई है.
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता फिलहाल जरूरतमंद छात्रों की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह स्थिति चिंताजनक है. उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यह दावा किया जाता था कि देश में किसी भी तरह की कमी नहीं होगी, लेकिन वर्तमान हालात इसके विपरीत हैं.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि गैस की किल्लत जल्द दूर नहीं हुई तो सरकार को ऐसा तरीका बताना चाहिए जिससे लोग खुद गैस तैयार कर सकें.
जल्द समाधान की मांग
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से एलपीजी गैस की आपूर्ति सुचारु करने और समस्या का जल्द समाधान निकालने की मांग की.