/वानिकी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ NSUI का विरोध, 30–35 हजार रुपये वृद्धि वापस लेने की मांग

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Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) में विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश फीस में बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई ने विरोध जताया है. संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से फीस वृद्धि का फैसला वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं बदला गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा.
हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में विभिन्न कोर्सों की फीस में लगभग 30 से 35 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है. उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस में पहले कम फीस दर्शाई गई थी, जबकि बाद में छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया गया.
फीस वृद्धि वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी
टोनी ठाकुर ने कहा कि फीस बढ़ोतरी छात्रों और उनके अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डालेगी. उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में इस फैसले पर पुनर्विचार करे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो एनएसयूआई कुलपति कार्यालय का घेराव करेगी और विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन शुरू किया जाएगा.
कंगना रनौत के बयान पर भी प्रतिक्रिया
पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत के Gen Z को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को युवाओं के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनी बात रखनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी सोच-समझकर की जानी चाहिए. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि सार्वजनिक जीवन में सभी नेता संतुलित और जिम्मेदार बयान देंगे.