/वानिकी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ NSUI का विरोध, 30–35 हजार रुपये वृद्धि वापस लेने की मांग

फीस वृद्धि वापस न लेने पर आंदोलन की चेतावनी

टोनी ठाकुर ने कहा कि फीस बढ़ोतरी छात्रों और उनके अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव डालेगी. उन्होंने मांग की कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में इस फैसले पर पुनर्विचार करे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो एनएसयूआई कुलपति कार्यालय का घेराव करेगी और विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन शुरू किया जाएगा.