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वानिकी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ NSUI का विरोध, 30–35 हजार रुपये वृद्धि वापस लेने की मांग

NSUI Protest: हिमाचल प्रदेश वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में फीस वृद्धि के खिलाफ NSUI ने आंदोलन की चेतावनी दी. प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने 30-35 हजार रुपये की बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की और सांसद कंगना रनौत के Gen Z बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 30, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:33 PM IST
वानिकी विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ NSUI का विरोध, 30–35 हजार रुपये वृद्धि वापस लेने की मांग

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