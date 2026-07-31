'सत की रसोई' से शुरू होगी जनसेवा, अजय महाजन का बड़ा दावा- नूरपुर में 4 साल से विकास ठप

Nurpur News: नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि स्वर्गीय सत महाजन की स्मृति में गठित सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की पहली पहल 'सत की रसोई' होगी, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह एक दिन सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.