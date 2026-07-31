'सत की रसोई' से शुरू होगी जनसेवा, अजय महाजन का बड़ा दावा- नूरपुर में 4 साल से विकास ठप

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Nurpur News: नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि स्वर्गीय सत महाजन की स्मृति में गठित सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से क्षेत्र में सामाजिक और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट की पहली पहल 'सत की रसोई' होगी, जिसके तहत प्रत्येक सप्ताह एक दिन सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा.
मीडिया से बातचीत में अजय महाजन ने कहा कि स्वर्गीय सत महाजन हमेशा जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे और ट्रस्ट उसी सेवा भावना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा. उन्होंने बताया कि भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंद लोगों की सहायता से जुड़े कई सामाजिक कार्यक्रम भी ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किए जाएंगे.
विकास कार्यों को लेकर सरकार पर साधा निशाना
राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए अजय महाजन ने कहा कि उनके विरोधी विकास कार्यों के मामले में उन पर सवाल नहीं उठा सकते. उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह प्रचार करते हैं कि उनका घर पठानकोट में है, लेकिन जनता जानती है कि उन्होंने हमेशा नूरपुर और यहां के लोगों की सेवा को प्राथमिकता दी है.
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान कार्यकाल में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो पाए. उनका दावा था कि स्वर्गीय सत महाजन और उनके स्वयं के कार्यकाल में जितने विकास कार्य हुए, उतने पिछले चार वर्षों में नहीं हुए और क्षेत्र में विकास लगभग ठप रहा.
स्टेडियम और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम जल्द होगा शुरू
अजय महाजन ने बताया कि नूरपुर स्टेडियम के विकास के लिए राज्य सरकार से एक करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा. इसके अलावा नूरपुर में प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी मिल गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किए जाने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से युवाओं, व्यापारियों और आम लोगों को लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक बयान देना नहीं, बल्कि जनहित और विकास से जुड़े कार्यों को जमीन पर उतारना है. सामाजिक सेवा और क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगी.