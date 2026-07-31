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'सत की रसोई' से शुरू होगी जनसेवा, अजय महाजन का बड़ा दावा- नूरपुर में 4 साल से विकास ठप

Ajay Mahajan: पूर्व विधायक अजय महाजन ने 'सत की रसोई' के जरिए जनसेवा अभियान शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने नूरपुर में विकास कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और स्टेडियम व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं की जानकारी दी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:21 PM IST
'सत की रसोई' से शुरू होगी जनसेवा, अजय महाजन का बड़ा दावा- नूरपुर में 4 साल से विकास ठप

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