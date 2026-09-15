/नूरपुर कॉलेज को CM सुक्खू की बड़ी सौगात! 3 नए PG कोर्स मंजूर, गौ सदन के लिए भी मिले 40 लाख रुपये

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Nurpur News: नूरपुर के राजकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉलेज में तीन नए स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब कॉलेज में एमए अंग्रेजी, एमए इतिहास और एमए भूगोल की कक्षाएं शुरू की जाएंगी.
नगर परिषद नूरपुर की अध्यक्ष नीति महाजन ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इन नए पाठ्यक्रमों के शुरू होने से नूरपुर और आसपास के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख कम करना पड़ेगा. स्थानीय स्तर पर ही उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को काफी सुविधा मिलेगी.
तीनों PG कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया तेज
आधिकारिक पत्र के अनुसार, शिमला स्थित उच्च शिक्षा निदेशक को इन तीनों नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे कॉलेज में उच्च शिक्षा के विकल्पों का विस्तार होगा और क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने ही इलाके में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा.
नीति महाजन ने कहा कि नूरपुर में लंबे समय से उच्च शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. नए पाठ्यक्रमों की मंजूरी इस दिशा में अहम उपलब्धि है.
खज्जियां गौ सदन के लिए 40 लाख रुपये मंजूर
उच्च शिक्षा के साथ-साथ क्षेत्र में पशु संरक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी वित्तीय मंजूरी मिली है. खज्जियां स्थित गौ सदन के लिए 40 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
योजना विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल 250 लाख रुपये की अतिरिक्त निधि को मंजूरी दी है. इसमें नूरपुर के गौ सदन के लिए 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. स्वीकृत राशि में से शुरुआती 30 प्रतिशत यानी 12 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की जा रही है.
10 कार्य दिवस में जारी होगी राशि
स्वीकृत 250 लाख रुपये में से फिलहाल 30 प्रतिशत यानी 75 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि जारी की जा रही है. इसमें परियोजनावार नूरपुर गौ सदन के लिए 12 लाख रुपये शामिल हैं.
संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को 10 कार्य दिवस के भीतर जारी करना सुनिश्चित करें.
नूरपुर में एक ओर नए PG पाठ्यक्रमों की मंजूरी को उच्च शिक्षा के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं गौ सदन के लिए वित्तीय सहायता को पशु संरक्षण से जुड़े ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.