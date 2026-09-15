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नूरपुर कॉलेज को CM सुक्खू की बड़ी सौगात! 3 नए PG कोर्स मंजूर, गौ सदन के लिए भी मिले 40 लाख रुपये

Nurpur College: नूरपुर कॉलेज में MA English, History और Geography के 3 नए PG कोर्स शुरू होंगे. खज्जियां गौ सदन के लिए 40 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी मिली है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:51 PM IST
नूरपुर कॉलेज को CM सुक्खू की बड़ी सौगात! 3 नए PG कोर्स मंजूर, गौ सदन के लिए भी मिले 40 लाख रुपये

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