/नूरपुर कॉलेज को CM सुक्खू की बड़ी सौगात! 3 नए PG कोर्स मंजूर, गौ सदन के लिए भी मिले 40 लाख रुपये

तीनों PG कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया तेज

आधिकारिक पत्र के अनुसार, शिमला स्थित उच्च शिक्षा निदेशक को इन तीनों नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं. इससे कॉलेज में उच्च शिक्षा के विकल्पों का विस्तार होगा और क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने ही इलाके में आगे की पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा.