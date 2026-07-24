Google Pay से ₹3.20 लाख की ठगी! नूरपुर पुलिस ने बिहार से दबोचा साइबर गैंग का आरोपी

Nurpur News: पुलिस जिला नूरपुर ने ऑनलाइन साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है. वर्ष 2024 में थाना नूरपुर में दर्ज ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार निवासी एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई बिहार और गुजरात से जुड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ जारी जांच का हिस्सा है.