Google Pay से ₹3.20 लाख की ठगी! नूरपुर पुलिस ने बिहार से दबोचा साइबर गैंग का आरोपी

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Nurpur News: पुलिस जिला नूरपुर ने ऑनलाइन साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है. वर्ष 2024 में थाना नूरपुर में दर्ज ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार निवासी एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई बिहार और गुजरात से जुड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ जारी जांच का हिस्सा है.
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि 18 जनवरी 2024 को नूरपुर के मठोली गांव निवासी शिमला देवी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात साइबर ठगों ने फोन कॉल के जरिए उन्हें झांसे में लेकर गूगल पे (Google Pay) के माध्यम से 3.20 लाख रुपये की ठगी कर ली.
तकनीकी जांच से नेटवर्क का हुआ खुलासा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रभारी पुलिस चौकी सदवां और साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया. टीम ने तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल ट्रैकिंग, बैंक खातों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), वित्तीय लेन-देन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहन जांच की. जांच के दौरान विभिन्न राज्यों में लगातार दबिश देकर अंतरराज्यीय साइबर नेटवर्क का खुलासा किया गया.
पहले महाबीर कुमार, अब नूर आलम गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने पहले आरोपी महाबीर कुमार को गिरफ्तार किया था. आगे की तफ्तीश में नूर आलम, निवासी दक्षिण तेलुआ, थाना नौतन, जिला पश्चिम चंपारण (बेतिया), बिहार की संलिप्तता सामने आई. पर्याप्त तकनीकी और डिजिटल साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य आरोपियों और नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की जांच अभी जारी है.
साइबर ठगी से बचने की अपील
नूरपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात फोन कॉल, ओटीपी, क्यूआर कोड, संदिग्ध लिंक या ऑनलाइन लेन-देन के दौरान सतर्क रहें. यदि किसी के साथ साइबर ठगी होती है तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं.