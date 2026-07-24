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Google Pay से ₹3.20 लाख की ठगी! नूरपुर पुलिस ने बिहार से दबोचा साइबर गैंग का आरोपी

नूरपुर पुलिस ने Google Pay के जरिए ₹3.20 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क की जांच जारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:05 PM IST
Google Pay से ₹3.20 लाख की ठगी! नूरपुर पुलिस ने बिहार से दबोचा साइबर गैंग का आरोपी

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