नूरपुर के विकास को लेकर नगर परिषद सक्रिय, उपायुक्त कांगड़ा को सौंपा ज्ञापन

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Nurpur News: नगर परिषद नूरपुर की अध्यक्षा नीति महाजन ने पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा से मुलाकात कर शहर के विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित मांगों का ज्ञापन सौंपा. इस दौरान शहर के सौंदर्यीकरण, बेसहारा गोवंश के संरक्षण और नागरिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए. उपायुक्त ने सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
महर्षि वाल्मीकि पार्क स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग
ज्ञापन में महर्षि वाल्मीकि पार्क स्थित तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने की मांग की गई. नीति महाजन ने कहा कि यह तालाब नूरपुर की महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन वर्तमान में इसके रखरखाव और विकास की आवश्यकता है. यदि इसका सौंदर्यीकरण किया जाता है तो यह स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है.
खज्जियां की गौशाला जल्द शुरू करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने खज्जियां में निर्मित बेसहारा गोवंश की गौशाला को जल्द संचालित करने की मांग भी उठाई. उनका कहना था कि शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या आम लोगों और वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. गौशाला शुरू होने से बेसहारा गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा और सड़क हादसों की संभावना भी कम होगी.
नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर भी जोर
ज्ञापन में नगर परिषद क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत ढांचे के विकास, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा अन्य आवश्यक विकास कार्यों को भी शामिल किया गया. प्रतिनिधिमंडल ने शहर के समग्र विकास के लिए प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा जताई.
उपायुक्त ने दिया सकारात्मक आश्वासन
उपायुक्त हेमराज बैरवा ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाकर विकास कार्यों को गति दी जाएगी.
मुलाकात के बाद नगर परिषद अध्यक्षा नीति महाजन ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि प्रशासन के सहयोग से नूरपुर के लंबित विकास कार्य जल्द पूरे होंगे और शहरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा.