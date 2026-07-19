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नूरपुर के विकास को लेकर नगर परिषद सक्रिय, उपायुक्त कांगड़ा को सौंपा ज्ञापन

Nurpur Municipal Council: नगर परिषद नूरपुर की अध्यक्षा नीति महाजन ने उपायुक्त कांगड़ा को विकास कार्यों का ज्ञापन सौंपा. महर्षि वाल्मीकि पार्क स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण, खज्जियां गौशाला शुरू करने और शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार की मांग उठाई.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 19, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:57 PM IST
नूरपुर के विकास को लेकर नगर परिषद सक्रिय, उपायुक्त कांगड़ा को सौंपा ज्ञापन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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