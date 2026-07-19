नूरपुर के विकास को लेकर नगर परिषद सक्रिय, उपायुक्त कांगड़ा को सौंपा ज्ञापन

महर्षि वाल्मीकि पार्क स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग

ज्ञापन में महर्षि वाल्मीकि पार्क स्थित तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण को प्राथमिकता देने की मांग की गई. नीति महाजन ने कहा कि यह तालाब नूरपुर की महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन वर्तमान में इसके रखरखाव और विकास की आवश्यकता है. यदि इसका सौंदर्यीकरण किया जाता है तो यह स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है.