21 साल सेवा के बाद बेरोजगार हुए 166 कर्मचारी, एक साल से रोजगार का इंतजार

Nurpur News(भूषण शर्मा): लगातार रोजगार का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने अब भारतीय मजदूर संघ (BMS) का दरवाजा खटखटाया है. फतेहपुर में कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी और न्याय की लड़ाई में सहयोग मांगा. BMS प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी के 21 साल परियोजनाओं को दिए हैं. इस उम्र में उन्हें बेरोजगार करना उचित नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इन कर्मचारियों को जल्द पुनः रोजगार देने की मांग की.