21 साल सेवा के बाद बेरोजगार हुए 166 कर्मचारी, एक साल से रोजगार का इंतजार

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: जिस उम्र में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और रोजगार सबसे बड़ा सहारा होता है, उसी उम्र में हिमाचल प्रदेश के 166 कर्मचारी पिछले करीब एक साल से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं. इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 21 साल सरकारी परियोजनाओं को दिए, लेकिन परियोजनाओं का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें रोजगार से बाहर कर दिया गया.
कर्मचारियों के मुताबिक, उन्हें दोबारा रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन करीब एक साल बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है. कर्मचारियों का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ नया रोजगार तलाशना मुश्किल हो गया है और इसका सीधा असर उनके परिवारों पर पड़ रहा है.
21 साल की सेवा के बाद घर बैठने की नौबत
हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तहत मिड हिमालय प्रोजेक्ट और इसके बाद इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट (KFW) में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने परियोजनाओं को अपनी जवानी और मेहनत दी.
कर्मचारियों के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि उनके लंबे अनुभव और सेवा को देखते हुए आगे भी रोजगार का अवसर मिलेगा, लेकिन करीब एक साल पहले काम खत्म होने के बाद वे बेरोजगार हो गए.
फतेहपुर निवासी सुदेश देवी ने बताया कि उन्होंने वर्षों तक पूरी मेहनत से काम किया. अब करीब एक साल से रोजगार नहीं है और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच इस उम्र में नया काम तलाशना बेहद मुश्किल हो रहा है. उन्होंने सरकार से दोबारा रोजगार देने की मांग की.
सरकार और जनप्रतिनिधियों से लगाई गुहार
कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी समस्या मुख्यमंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का प्रयास किया. उनके मुताबिक, कई बार गुहार लगाने के बावजूद अभी तक आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. दरकाटी, जवाली निवासी सुदेश कुमारी ने कहा कि उन्होंने 21 साल नौकरी की, लेकिन अब एक साल से घर पर बैठी हैं. उनका कहना है कि सरकार को कर्मचारियों के अनुभव और वर्षों की सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोबारा रोजगार देना चाहिए.
अब भारतीय मजदूर संघ से न्याय की उम्मीद
Nurpur News(भूषण शर्मा): लगातार रोजगार का इंतजार कर रहे कर्मचारियों ने अब भारतीय मजदूर संघ (BMS) का दरवाजा खटखटाया है. फतेहपुर में कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी और न्याय की लड़ाई में सहयोग मांगा. BMS प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी के 21 साल परियोजनाओं को दिए हैं. इस उम्र में उन्हें बेरोजगार करना उचित नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री से इन कर्मचारियों को जल्द पुनः रोजगार देने की मांग की.
मदन राणा ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो भारतीय मजदूर संघ कर्मचारियों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा.
166 कर्मचारियों के साथ 166 परिवारों का भविष्य
कर्मचारियों का कहना है कि वे सरकार से किसी तरह का एहसान नहीं मांग रहे हैं. उनकी मांग है कि वर्षों की सेवा, अनुभव और योगदान को देखते हुए उनके लिए दोबारा रोजगार का रास्ता खोला जाए. करीब एक साल से रोजगार का इंतजार कर रहे इन 166 कर्मचारियों की नजर अब सरकार के फैसले पर टिकी है. कर्मचारियों का कहना है कि मामला सिर्फ 166 लोगों के रोजगार का नहीं, बल्कि उनसे जुड़े 166 परिवारों की आजीविका और भविष्य का भी है.