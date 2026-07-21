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नूरपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पर, सभी विभागों की छुट्टियां रद्द जैसी तैयारी; लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी

Nurpur Weather Alert: कांगड़ा के नूरपुर में भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है. SDM अरुण शर्मा ने NHAI, PWD, जल शक्ति विभाग और नगर परिषद को मशीनरी तैयार रखने के निर्देश दिए हैं. लोगों से नदी-नालों से दूर रहने और नालियों में कचरा न डालने की अपील की गई है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:39 PM IST
नूरपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पर, सभी विभागों की छुट्टियां रद्द जैसी तैयारी; लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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