/नूरपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पर, सभी विभागों की छुट्टियां रद्द जैसी तैयारी; लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी

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Nurpur News: जिला कांगड़ा के नूरपुर में अगले दो दिनों के लिए जारी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिला उपायुक्त के निर्देशों के बाद एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग (PWD), जल शक्ति विभाग, नगर परिषद और अन्य संबंधित एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी और कर्मचारियों को हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए हैं.
भूस्खलन और सड़क अवरोध से निपटने की तैयारी
एसडीएम अरुण शर्मा ने बताया कि संभावित भूस्खलन, जलभराव और सड़क बाधित होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. कंडवाल से भेड़खड्ड तक एनएचएआई और निर्माण एजेंसियों को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने, संवेदनशील स्थानों की लगातार निगरानी करने और आवश्यक मशीनरी मौके पर उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को भी अपने-अपने क्षेत्रों में मशीनरी और कर्मचारियों को स्टैंडबाय रखने के आदेश जारी किए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.
नगर परिषद ने पूरी की नालियों की सफाई
नगर परिषद नूरपुर ने शहर की प्रमुख नालियों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया है. प्रशासन ने जसूर और नूरपुर बाजार के व्यापारियों तथा स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नालियों में कूड़ा-कचरा या अन्य अपशिष्ट न डालें, जिससे बारिश के दौरान जल निकासी बाधित न हो और जलभराव की स्थिति पैदा न हो.
लोगों से एडवाइजरी का पालन करने की अपील
प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है. साथ ही मौसम विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई है.
एसडीएम अरुण शर्मा ने कहा कि अगले दो दिनों तक सभी विभाग हाई अलर्ट पर रहेंगे. एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और अन्य एजेंसियों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भारी बारिश के दौरान जन-धन के नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके.