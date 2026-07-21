/नूरपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पर, सभी विभागों की छुट्टियां रद्द जैसी तैयारी; लोगों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी

Nurpur News: जिला कांगड़ा के नूरपुर में अगले दो दिनों के लिए जारी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिला उपायुक्त के निर्देशों के बाद एसडीएम नूरपुर अरुण शर्मा ने एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग (PWD), जल शक्ति विभाग, नगर परिषद और अन्य संबंधित एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी और कर्मचारियों को हर समय तैयार रखने के निर्देश दिए हैं.