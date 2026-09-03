Add Zee Business As A Preferred Source
App

घर के अंदर सो रहे मालिक पर भरभरा कर गिरा मकान, दौड़कर बचाई जान

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. ग्राम पंचायत बरूही के गांव जड़ा में बीती रात एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया.

Published: Sep 03, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:58 PM IST
घर के अंदर सो रहे मालिक पर भरभरा कर गिरा मकान, दौड़कर बचाई जान

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
16वें वित्त आयोग की राशि जल शक्ति विभाग को देने का विरोध, पंचायत ने जताई नाराजगी
2
3
4
5