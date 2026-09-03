घर के अंदर सो रहे मालिक पर भरभरा कर गिरा मकान, दौड़कर बचाई जान

Nurpur News(भूषण शर्मा): हिमाचल प्रदेश के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. ग्राम पंचायत बरूही के गांव जड़ा में बीती रात एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया. हादसे के वक्त घर के अंदर सो रहे मांगों राम ने दीवारों से ईंटें गिरने की आवाज सुनकर किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई. उनके बाहर निकलते ही पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया.