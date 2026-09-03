घर के अंदर सो रहे मालिक पर भरभरा कर गिरा मकान, दौड़कर बचाई जान

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Nurpur News(भूषण शर्मा): हिमाचल प्रदेश के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. ग्राम पंचायत बरूही के गांव जड़ा में बीती रात एक मकान अचानक भरभरा कर गिर गया. हादसे के वक्त घर के अंदर सो रहे मांगों राम ने दीवारों से ईंटें गिरने की आवाज सुनकर किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई. उनके बाहर निकलते ही पूरा मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया.
आहट मिलते ही घर से बाहर भागे मांगों राम
जड़ा निवासी मांगों राम पुत्र खोजू राम ने बताया कि वह रात के समय अपने घर के अंदर सो रहे थे. अचानक मकान की दीवारों से ईंटें गिरने लगीं. खतरा भांपते ही वह जान बचाने के लिए घर से बाहर की ओर दौड़े. उनके बाहर निकलते ही पूरा मकान धड़ाम से गिर गया.
गनीमत रही कि समय रहते बाहर निकलने के कारण उनकी जान बच गई. हालांकि, मकान गिरने से उनका रोजमर्रा का पूरा सामान और अन्य जरूरी सामान मलबे में दब गया.
अब खाने और रहने की चिंता
मकान गिरने के बाद मांगों राम के सामने सबसे बड़ी समस्या रहने और खाने की खड़ी हो गई है. बारिश के कारण मलबे में दबा सामान भी खराब होने का खतरा बना हुआ है. अगर दोबारा बारिश होती है तो बचा हुआ सामान भी पूरी तरह बर्बाद हो सकता है.
मांगों राम के मुताबिक वह बीपीएल परिवार से हैं और मेहनत-मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं. वह घर में अकेले रहते हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान मंजूर हुआ है और पहली किश्त भी उनके खाते में आ चुकी है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह मकान का निर्माण पूरा करवाने में असमर्थ हैं.
पंचायत प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे
घटना की जानकारी मिलते ही ग्राम पंचायत बरूही के जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया. पंचायत उपप्रधान पिंका धीमान ने बताया कि मांगों राम अकेले रहते हैं और उनका नाम बीपीएल सूची में शामिल है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किश्त भी उनके खाते में डाली जा चुकी है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है.
उन्होंने बताया कि तेज बारिश के दौरान मांगों राम का पूरा मकान गिर गया और उनका रोजमर्रा का सामान मलबे में दब गया. पंचायत प्रतिनिधि ने प्रशासन से मांगों राम को हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की है.
प्रशासन ने मदद का दिया भरोसा
वहीं नूरपुर एसडीएम अरुण शर्मा से फोन पर बात करने पर उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से जो भी संभव सहायता होगी, वह तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मांगों राम के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी की जाएगी.
फिलहाल इस हादसे के बाद मांगों राम की उम्मीदें सरकार और प्रशासन पर टिकी हैं. उनका घर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है और ऐसे में उन्हें तत्काल सुरक्षित आश्रय और जरूरी राहत की जरूरत है.