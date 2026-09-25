/नूरपुर पहुंचे मंत्री जगत प्रकाश नेगी का जोरदार स्वागत, सरकारी योजनाओं और राजस्व मामलों पर दी जानकारी

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Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत प्रकाश नेगी के नूरपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया. पूर्व विधायक अजय महाजन के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मंत्री का अभिनंदन किया.
स्वागत कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई. मंत्री जगत प्रकाश नेगी ने प्रशासनिक व्यवस्था, प्रदेश सरकार की योजनाओं और राजस्व एवं कानून से संबंधित प्रावधानों की जानकारी उपस्थित लोगों के साथ साझा की.
मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से आम लोगों के हित में कई योजनाएं और प्रावधान लागू किए गए हैं. इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से योजनाओं के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया.
मनरेगा और अन्य योजनाओं की जानकारी देने पर जोर
जगत प्रकाश नेगी ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को मनरेगा, प्लॉटेशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध करवाएं. उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है.
राजस्व मंत्री ने जमीन से जुड़े मामलों और सरकार के प्रावधानों का भी उल्लेख किया. उन्होंने किन्नौर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 900 परिवारों को पट्टे दिलाने का कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए भी निर्धारित नियमों के तहत प्रावधान मौजूद हैं. पात्र लोगों को इनकी जानकारी देकर उनके अधिकारों और योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाने चाहिए.
राजस्व मामलों के समय पर निपटारे के निर्देश
मंत्री ने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों में लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. संबंधित अधिकारियों को नियमों के अनुसार मामलों का निपटारा करने पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी लोगों की समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने और पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक करने का आग्रह किया.
कार्यक्रम में नूरपुर क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दे भी मंत्री के सामने रखे गए. जगत प्रकाश नेगी ने संबंधित विषयों पर नियमानुसार कार्रवाई और समाधान का भरोसा दिलाया.
इस अवसर पर नूरपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदेश डडवाल, योगेश महाजन, नूरपुर नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन सहित विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उपप्रधान, वार्ड सदस्य, कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे.