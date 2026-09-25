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नूरपुर पहुंचे मंत्री जगत प्रकाश नेगी का जोरदार स्वागत, सरकारी योजनाओं और राजस्व मामलों पर दी जानकारी

Jagat Prakash Negi: नूरपुर में मंत्री जगत प्रकाश नेगी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं, जमीन और राजस्व मामलों समेत क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 25, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:36 PM IST
नूरपुर पहुंचे मंत्री जगत प्रकाश नेगी का जोरदार स्वागत, सरकारी योजनाओं और राजस्व मामलों पर दी जानकारी

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