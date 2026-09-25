/नूरपुर पहुंचे मंत्री जगत प्रकाश नेगी का जोरदार स्वागत, सरकारी योजनाओं और राजस्व मामलों पर दी जानकारी

राजस्व मंत्री ने जमीन से जुड़े मामलों और सरकार के प्रावधानों का भी उल्लेख किया. उन्होंने किन्नौर का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 900 परिवारों को पट्टे दिलाने का कार्य किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए भी निर्धारित नियमों के तहत प्रावधान मौजूद हैं. पात्र लोगों को इनकी जानकारी देकर उनके अधिकारों और योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास किए जाने चाहिए.