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नूरपुर मातृ-शिशु अस्पताल पर अजय महाजन का बड़ा हमला! बोले- ‘राजनीतिक नौटंकी बंद करें, जनता को चाहिए अस्पताल’

नूरपुर मातृ-शिशु अस्पताल को लेकर पूर्व विधायक अजय महाजन ने तीखा हमला बोला. कहा- अस्पताल का काम पूरा हो रहा, जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 27, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:10 PM IST
नूरपुर मातृ-शिशु अस्पताल पर अजय महाजन का बड़ा हमला! बोले- ‘राजनीतिक नौटंकी बंद करें, जनता को चाहिए अस्पताल’

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