/नूरपुर मातृ-शिशु अस्पताल पर अजय महाजन का बड़ा हमला! बोले- ‘राजनीतिक नौटंकी बंद करें, जनता को चाहिए अस्पताल’

अधूरे भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल

महाजन ने कहा कि जब अस्पताल के भवन का अधूरे रूप में उद्घाटन किया गया था, उस समय सवाल उठाने और अनशन करने का अवसर था. अब जब अधूरे कार्यों को पूरा कर अस्पताल को जनता के लिए शुरू करने की तैयारी की जा रही है, तो राजनीतिक बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है.उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर राजनीति करने या श्रेय लेने के बजाय सभी को जनहित में सहयोग करना चाहिए. उनका कहना है कि अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा करना और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होनी चाहिए.