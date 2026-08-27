/नूरपुर मातृ-शिशु अस्पताल पर अजय महाजन का बड़ा हमला! बोले- ‘राजनीतिक नौटंकी बंद करें, जनता को चाहिए अस्पताल’

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Nurpur News: कांगड़ा जिले की नूरपुर विधानसभा में मातृ-शिशु अस्पताल को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व विधायक अजय महाजन ने अस्पताल को लेकर पूर्व प्रशासनिक अधिकारी की ओर से दिए गए बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि अस्पताल के मुद्दे पर शब्दों का खेल और राजनीतिक व समाजसेवा की आड़ में बयानबाजी बंद होनी चाहिए. जनता को राजनीति नहीं, बल्कि अस्पताल की सुविधा चाहिए.
अजय महाजन ने कहा कि मातृ-शिशु अस्पताल का बचा हुआ काम पूरा किया जा रहा है और इसे जल्द जनता को समर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है. उनके मुताबिक, करीब दो महीने के भीतर अस्पताल का उद्घाटन किए जाने की बात कही गई है.
अधूरे भवन के उद्घाटन पर उठाए सवाल
महाजन ने कहा कि जब अस्पताल के भवन का अधूरे रूप में उद्घाटन किया गया था, उस समय सवाल उठाने और अनशन करने का अवसर था. अब जब अधूरे कार्यों को पूरा कर अस्पताल को जनता के लिए शुरू करने की तैयारी की जा रही है, तो राजनीतिक बयानबाजी का कोई औचित्य नहीं है.उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को लेकर राजनीति करने या श्रेय लेने के बजाय सभी को जनहित में सहयोग करना चाहिए. उनका कहना है कि अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा करना और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्राथमिकता होनी चाहिए.
मुख्यमंत्री की तारीख तय होते ही होगा उद्घाटन
पूर्व विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से उद्घाटन की तारीख तय किए जाने के बाद मातृ-शिशु अस्पताल और पुलिस लाइन का उद्घाटन एक साथ करवाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन अस्पताल के बचे हुए कार्यों को पूरा कर इसे जल्द जनता को समर्पित करने की दिशा में काम कर रहे हैं.
महिलाओं और बच्चों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा
अजय महाजन ने कहा कि नूरपुर और आसपास के लोगों को लंबे समय से मातृ-शिशु अस्पताल के शुरू होने का इंतजार है. अस्पताल के संचालन में आने के बाद क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी. इससे मरीजों को इलाज के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी कम होगी.
महाजन ने दोहराया कि उनका उद्देश्य राजनीतिक विवाद खड़ा करना नहीं, बल्कि अस्पताल को जल्द पूरा करवाकर जनता को समर्पित करना है. उन्होंने कहा कि जनता के हित से जुड़े इस मुद्दे पर राजनीति और श्रेय लेने के बजाय सभी को अस्पताल शुरू करवाने में सहयोग करना चाहिए.