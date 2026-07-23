/नगर परिषद नूरपुर के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, शपथ ग्रहण समारोह में विकास योजनाओं पर जोर

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Nurpur News: नगर परिषद नूरपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को नगर परिषद सभागार में आयोजित किया गया. समारोह में नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. एसडीएम अरुण शर्मा ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीति महाजन और उपाध्यक्ष सोनिया सोगा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद दोनों जनप्रतिनिधियों ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार भी संभाल लिया.
समारोह में नगर परिषद के सभी नवनिर्वाचित पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे.
नूरपुर के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का दावा
इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन ने बताया कि हाल ही में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नूरपुर शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देने का भरोसा दिया है और विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने देने का आश्वासन भी दिया.
पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की उठाई मांग
अजय महाजन ने बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष नीति महाजन ने मुख्यमंत्री के समक्ष नूरपुर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की मांग रखी, ताकि क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी शिक्षा की बेहतर सुविधा मिल सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
आधारभूत ढांचे को मिलेगी मजबूती
उन्होंने बताया कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ हुई बैठक में भी नगर परिषद क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन योजनाओं के माध्यम से शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा.
पूर्व विधायक अजय महाजन ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नूरपुर को बारहवीं कक्षा तक हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत लाने के फैसले पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया.