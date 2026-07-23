/नगर परिषद नूरपुर के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, शपथ ग्रहण समारोह में विकास योजनाओं पर जोर

नूरपुर के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का दावा

इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय महाजन ने बताया कि हाल ही में नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी पार्षदों ने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नूरपुर शहर के विकास के लिए करोड़ों रुपये की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देने का भरोसा दिया है और विकास कार्यों में किसी तरह की कमी नहीं आने देने का आश्वासन भी दिया.