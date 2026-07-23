Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /नगर परिषद नूरपुर के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, शपथ ग्रहण समारोह में विकास योजनाओं पर जोर

नगर परिषद नूरपुर के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, शपथ ग्रहण समारोह में विकास योजनाओं पर जोर

नगर परिषद नूरपुर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष नीति महाजन और उपाध्यक्ष सोनिया सोगा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. समारोह में नूरपुर के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं, पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग और नई परियोजनाओं पर चर्चा हुई.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:16 PM IST
नगर परिषद नूरपुर के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, शपथ ग्रहण समारोह में विकास योजनाओं पर जोर

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AAP ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ; 2 ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
hoshiarpur news38 min ago
2
Rajeev Bindal50 min ago
3
Tarn Taran News56 min ago
4
Shimla News1 hr ago
5
Ravneet Singh Bittu1 hr ago